Недорогий телефон із чудовою батареєю: яку модель Xiaomi радять в Україні (фото)

Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Note 14 4G отримав AMOLED-екран, батарею пристойної ємності і тривалу підтримку оновленнями.

Іноді, щоб знайти доступну і перевірену модель, не обов'язково дивитися на найновіші варіанти. Покупці в Україні винесли позитивний вердикт Redmi Note 14 за час його присутності на ринку. Фокус зібрав характеристики гаджета, результати тестування від експертів GSMArena та відгуки користувачів.

Специфікації та дизайн

Пластиковий корпус із гранями, покритими алюмінієм, захищений від бризок і пилу за стандартом IP54, а спереду встановлено скло Gorilla Glass 5. Апарат оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2400x1080 пікселів, 395 ppi). Частота оновлення матриці становить 120 Гц. Максимальна ручна яскравість досягає 471 ніт, а автоматична — 1312 ніт. Ці показники вважаються досить хорошими навіть для експлуатації в сонячний день.

Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Смартфон побудований на популярному 6-нм процесорі MediaTek Helio G99 Ultra. Рішення потихеньку застаріває, але загалом для базових завдань його вистачає. Вбудований накопичувач стандарту UFS 2.2 має ємність 128 або 256 ГБ. Об'єм оперативної пам'яті варіюється від 6 до 8 ГБ. Присутній слот для карт пам'яті microSD, інфрачервоний порт, модуль NFC і роз'єм 3,5 мм для під'єднання навушників — завжди актуальні бонуси, деякі з яких можуть бути відсутніми в дорожчих смартфонах.

Камери та автономність

Основний блок камер містить сенсор на 108 Мп з фазовим автофокусом, але без оптичної стабілізації, а також макрооб'єктив на 2 Мп. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 20 Мп. Пристрій не підтримує запис відео у форматі 4K — зйомка роликів обмежена роздільною здатністю 1080p при 60 кадрах на секунду.

Ємність акумулятора становить 5500 мАг. У змішаному тесті батарея протрималася майже 13 годин. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт, але в нашій комплектації адаптер живлення відсутній. При використанні фірмового блоку батарея заповнює 46% заряду за 30 хвилин. Повний цикл займає 78 хвилин.

Гаджет працює під управлінням ОС Android 14 з прошивкою HyperOS. Виробник обіцяє 4 великих оновлення ОС і 6 років випуску патчів безпеки. Тобто апарат буде оновлюватися аж до Android 18 і ще пару років буде захищений від загроз. У системі присутні функції редагування фото на базі штучного інтелекту (AI Erase, AI Sky). На жаль, традиційно оглядачі зафіксували наявність реклами в системних додатках. Але її можна відключити парою простих налаштувань.

Аксесуари до Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Що кажуть експерти

Модель називають універсальним рішенням у своєму ціновому класі. Смартфон виділяється якісним дисплеєм, надійною основною камерою і відмінною автономністю.

Плюси:

Міцність і наявність базового захисту від дощу IP54.

Яскравий OLED-дисплей (FullHD, 120 Гц).

Довгий час автономної роботи.

Непогана основна камера.

Роз'єм 3,5 мм, ІЧ-порт і слот microSD.

Мінуси:

Прийнятний, але застарілий процесор.

Відсутність запису 4K-відео і ширококутного модуля.

Посередня селфі-камера.

Відсутність зарядного пристрою в коробці.

Операційна система з коробки — Android 14.

Відгуки покупців

Власники пристрою відзначають приємний екран, плавність роботи (120 Гц) і достатній обсяг пам'яті — 256 ГБ можна отримати за вигідною ціною, і це не враховуючи можливість розширення. Покупці хвалять енергоефективність: батареї вистачає на цілий день активного використання соцмереж і месенджерів. Користувачі позитивно оцінюють наявність заводської захисної плівки і чохла в комплекті. Зарядного блоку не вистачає, але це вже стандартна практика для всіх брендів.

Ціна Xiaomi Redmi Note 14 в Україні — 7999 грн (8/256 ГБ).

