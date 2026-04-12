Недорогой телефон с отличной батареей: какую модель Xiaomi советуют в Украине (фото)

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 14 4G получил AMOLED-экран, батарею приличной емкости и длительную поддержку обновлениями.

Иногда, чтобы найти доступную и проверенную модель, не обязательно смотреть на самые новые варианты. Покупатели в Украине вынесли позитивный вердикт Redmi Note 14 за время его присутствия на рынке. Фокус собрал характеристики гаджета, результаты тестирования от экспертов GSMArena и отзывы пользователей.

Спецификации и дизайн

Пластиковый корпус с гранями, покрытыми алюминием, защищен от брызг и пыли по стандарту IP54, а спереди установлено стекло Gorilla Glass 5. Аппарат оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400x1080 пикселей, 395 ppi). Частота обновления матрицы составляет 120 Гц. Максимальная ручная яркость достигает 471 нит, а автоматическая — 1312 нит. Эти показатели считаются достаточно хорошими даже для эксплуатации в солнечный день.

Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Смартфон построен на популярном 6-нм процессоре MediaTek Helio G99 Ultra. Решение потихоньку устаревает, но в целом для базовых задач его хватает. Встроенный накопитель стандарта UFS 2.2 имеет емкость 128 либо 256 ГБ. Объем оперативной памяти варьируется от 6 до 8 ГБ. Присутствует слот для карт памяти microSD, инфракрасный порт, модуль NFC и разъем 3,5 мм для подключения наушников — всегда актуальные бонусы, некоторые из которых могут отсутствовать в более дорогих смартфонах.

Камеры и автономность

Основной блок камер включает в себя сенсор на 108 Мп с фазовым автофокусом, но без оптической стабилизации, а также макрообъектив на 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 20 Мп. Устройство не поддерживает запись видео в формате 4K — съемка роликов ограничена разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч. В смешанном тесте батарея продержалась почти 13 часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, но в нашей комплектации адаптер питания отсутствует. При использовании фирменного блока батарея восполняет 46% заряда за 30 минут. Полный цикл занимает 78 минут.

Гаджет работает под управлением ОС Android 14 с прошивкой HyperOS. Производитель обещает 4 крупных обновления ОС и 6 лет выпуска патчей безопасности. То есть аппарат будет обновляться вплоть до Android 18 и еще пару лет будет защищен от угроз. В системе присутствуют функции редактирования фото на базе искусственного интеллекта (AI Erase, AI Sky). Увы, традиционно обозреватели зафиксировали наличие рекламы в системных приложениях. Но ее можно отключить парой простых настроек.

Аксессуары к Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Что говорят эксперты

Модель называют универсальным решением в своем ценовом классе. Смартфон выделяется качественным дисплеем, надежной основной камерой и отличной автономностью.

Плюсы:

Прочность и наличие базовой защиты от дождя IP54.

Яркий OLED-дисплей (FullHD, 120 Гц).

Долгое время автономной работы.

Неплохая основная камера.

Разъем 3,5 мм, ИК-порт и слот microSD.

Минусы:

Приемлемый, но устаревающий процессор.

Отсутствие записи 4K-видео и широкоугольного модуля.

Посредственная селфи-камера.

Отсутствие зарядного устройства в коробке.

Операционная система из коробки — Android 14.

Отзывы покупателей

Владельцы устройства отмечают приятный экран, плавность работы (120 Гц) и достаточный объем памяти — 256 ГБ можно получить по выгодной цене, и это не учитывая возможность расширения. Покупатели хвалят энергоэффективность: батареи хватает на целый день активного использования соцсетей и мессенджеров. Пользователи позитивно оценивают наличие заводской защитной пленки и чехла в комплекте. Зарядного блока не хватает, но это уже стандартная практика для всех брендов.

Цена Xiaomi Redmi Note 14 в Украине — 7999 грн (8/256 ГБ).

