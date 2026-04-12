До 10 000 мАг: названо смартфони з найбільш ємними акумуляторами у світі (фото)

Популярні виробники смартфонів подолали позначку ємності акумуляторів у 10 000 мАг. Рекордний час роботи тепер поєднується з компактними габаритами корпусу.

Фокус розповість про чотири актуальні апарати від брендів Realme, Honor, OnePlus і Poco, які мають видатні батареї.

Realme P4 Power

Телефон оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 10 001 мАг. У тесті активного використання GSMArena він показав результат 25 годин 35 хвилин — приблизно на 10-12 годин довше типових моделей на ринку. Комплектний адаптер потужністю 80 Вт заповнює 50% заряду за 36 хвилин. Підтримується обхідна зарядка і реверсивна передача енергії на потужності 27 Вт.

Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

В основі пристрою — процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7400 Ultra і 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц. Основна камера отримала сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS). Корпус P4 Power захищений від пилу і спрямованих струменів води під високим тиском за стандартом IP69.

Honor Power 2

Тут встановлено АКБ на 10 080 мАг. Виробникові вдалося розмістити такий елемент живлення в корпусі завтовшки всього 8 мм. Смартфон підтримує дротову зарядку на 80 Вт. Функція зворотної зарядки для зовнішніх гаджетів працює на потужності 27 Вт.

Honor Power 2 Фото: Скриншот

Обчислення виконує чип Dimensity 8500 Elite. Встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач стандарту UFS 4.1. Зображення виводиться на 6,79-дюймовий AMOLED-екран (120 Гц) із захисним алюмосилікатним склом. Ступінь захисту корпусу відповідає промисловим стандартам IP68 і IP69K.

OnePlus Nord 6

У цьому випадку ємність кремній-вуглецевого акумулятора залежить від регіону продажу. Глобальна версія отримала 7500 мАг, а модель для індійського ринку — 9000 мАг. Батарея заряджається від блоку потужністю 80 Вт. У смартфоні реалізовано живлення в обхід акумулятора і реверсивна зарядка.

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Модель побудована на базі передтопового процесора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Дисплей діагоналлю 6,78 дюйма підтримує частоту оновлення 165 Гц і пікову яскравість 3600 ніт. Блок камер складається з головного сенсора на 50 Мп з OIS і ширококутного на 8 Мп. Товщина корпусу становить усього 8,5 мм.

Poco X8 Pro Max

Субфлагманська новинка від бренду Poco комплектується елементом живлення на 8500 мАг. Показник часу активного використання (Active use score) дорівнює 25 годинам 22 хвилинам. Зарядний пристрій на 100 Вт заповнює половину ємності батареї за 24 хвилини. Доступні функції обхідної та зворотної дротової зарядки.

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Усередині встановлено потужний 3-нанометровий чип MediaTek Dimensity 9500s. Екран діагоналлю 6,83 дюйма працює з форматом Dolby Vision і частотою розгортки 120 Гц. Корпус має алюмінієву рамку і задню панель з армованого скловолокном пластику. Заявлено захист від води та пилу за стандартами IP68/IP69K.

