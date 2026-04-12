До 10 000 мАч: названы смартфоны с самыми емкими аккумуляторами в мире (фото)

Популярные производители смартфонов преодолели отметку емкости аккумуляторов в 10 000 мАч. Рекордное время работы теперь сочетается с компактными габаритами корпуса.

Фокус расскажет о четырех актуальных аппаратах от брендов Realme, Honor, OnePlus и Poco, которые обладают выдающимися батареями.

Realme P4 Power

Телефон оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 10 001 мАч. В тесте активного использования GSMArena он показал результат 25 часов 35 минут — примерно на 10-12 часов дольше типичных моделей на рынке. Комплектный адаптер мощностью 80 Вт восполняет 50% заряда за 36 минут. Поддерживается обходная зарядка и реверсивная передача энергии на мощности 27 Вт.

Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

В основе устройства — процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7400 Ultra и 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Основная камера получила сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS). Корпус P4 Power защищен от пыли и направленных струй воды под высоким давлением по стандарту IP69.

Honor Power 2

Здесь установлена АКБ на 10 080 мАч. Производителю удалось разместить такой элемент питания в корпусе толщиной всего 8 мм. Смартфон поддерживает проводную зарядку на 80 Вт. Функция обратной зарядки для внешних гаджетов работает на мощности 27 Вт.

Honor Power 2 Фото: Скриншот

Вычисления выполняет чип Dimensity 8500 Elite. Установлено 12 ГБ оперативной памяти и накопитель стандарта UFS 4.1. Изображение выводится на 6,79-дюймовый AMOLED-экран (120 Гц) с защитным алюмосиликатным стеклом. Степень защиты корпуса соответствует промышленным стандартам IP68 и IP69K.

OnePlus Nord 6

В этом случае емкость кремний-углеродного аккумулятора зависит от региона продажи. Глобальная версия получила 7500 мАч, а модель для индийского рынка — 9000 мАч. Батарея заряжается от блока мощностью 80 Вт. В смартфоне реализовано питание в обход аккумулятора и реверсивная зарядка.

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Модель построена на базе предтопового процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Дисплей диагональю 6,78 дюйма поддерживает частоту обновления 165 Гц и пиковую яркость 3600 нит. Блок камер состоит из главного сенсора на 50 Мп с OIS и широкоугольного на 8 Мп. Толщина корпуса составляет всего 8,5 мм.

Poco X8 Pro Max

Субфлагманская новинка от бренда Poco комплектуется элементом питания на 8500 мАч. Показатель времени активного использования (Active use score) равен 25 часам 22 минутам. Зарядное устройство на 100 Вт заполняет половину емкости батареи за 24 минуты. Доступны функции обходной и обратной проводной зарядки.

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Внутри установлен мощный 3-нанометровый чип MediaTek Dimensity 9500s. Экран диагональю 6,83 дюйма работает с форматом Dolby Vision и частотой развертки 120 Гц. Корпус имеет алюминиевую рамку и заднюю панель из армированного стекловолокном пластика. Заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K.

