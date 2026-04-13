Более мощный и недорогой смартфон Xiaomi: представлен Redmi A7 Pro с емкой АКБ (фото)

Xiaomi показала первый "Pro-смартфон" в ультрабюджетной линейке — Redmi A7 Pro 5G. Емкий аккумулятор, большой дисплей и функции ИИ — в числе особенностей новинки.

О технических характеристиках и стоимости аппарата сообщает Fonearena.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1600x720 пикселей). Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касаний 240 Гц и пиковую яркость 800 нит. Технология Wet Touch 2.0 сохраняет реакцию дисплея на влажные или грязные пальцы. Внедрено затемнение DC dimming и получены три сертификата TÜV Rheinland для защиты зрения. Толщина корпуса составляет 8,15 мм при весе 210 граммов. Доступны три цвета: черный, голубой и оранжевый. Для разблокировки используется боковой сканер отпечатков пальцев.

За производительность отвечает 6-нанометровый восьмиядерный процессор UNISOC T8300 с частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-G57. Гаджет располагает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с возможностью виртуального расширения еще на 8 ГБ. Встроенный накопитель UFS 2.2 предлагается в версиях на 64 или 128 ГБ. Поддерживается установка карт microSD объемом до 2 ТБ.

Redmi A7 Pro 5G работает под управлением ОС Android 16 с интерфейсом HyperOS 3. Производитель гарантирует 4 года обновлений операционной системы и 6 лет выпуска патчей безопасности. В платформу интегрированы сервисы Google Gemini, функция поиска Circle to Search и интерактивная панель многозадачности Hyper Island.

Головні особливості Redmi A7 Pro 5G

На задней панели установлена основная камера на 32 Мп (f/2.0) с поддержкой форматов HDR+ и ночного режима. Фронтальный сенсор получил разрешение 8 Мп (f/2.0). Для фотографий предусмотрены функции автозамены неба AI Sky и сканирования документов Document Mode.

Аккумулятор емкостью 6300 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт и реверсивную проводную передачу энергии на 7,5 Вт. Батарея рассчитана на 1000 циклов зарядки. Компания заявляет, что спустя 4 года использования элемент питания сохранит более 80% своей первоначальной емкости.

Продажи смартфона начнутся 15 апреля. Базовая конфигурация аппарата (4/64 ГБ) обойдется покупателям примерно в 123 доллара (около 5290 грн). Топовая версия (4/128 ГБ) оценена ориентировочно в 134 доллара (около 5750 грн).

Ранее были названы смартфоны с самыми емкими аккумуляторами в мире. Популярные производители смартфонов преодолели отметку емкости аккумуляторов в 10 000 мАч. Рекордное время работы теперь сочетается с компактными габаритами корпуса.

Также Фокус писал про недорогой смартфон с отличной батареей. Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 14 4G получил AMOLED-экран, батарею приличной емкости и длительную поддержку обновлениями.