Обновление HyperOS 3.1 уже доступно для этих гаджетов Xiaomi: полный список (фото)

Xiaomi продолжает распространять глобальную версию прошивки HyperOS 3.1 на базе ОС Android 16. После дебюта на флагманских смартфонах апдейт приходит на более широкий круг устройств.

Ранее обновление пришло на смартфоны серии Xiaomi 17, а теперь появится на планшетах и телефонах суббрендов Redmi и POCO. Gizmochina приводит актуальный список гаджетов, владельцы которых могут установить свежую версию ОС.

На сегодняшний день HyperOS 3.1 доступна для следующих устройств:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro

Redmi Pad Pro

POCO F7 Pro

POCO Pad

Чтобы проверить наличие апдейта, пользователям указанных моделей необходимо перейти в меню "Настройки" -> "О телефоне" и нажать на логотип HyperOS. Из-за поэтапного характера развертывания, прошивка может появиться на устройствах с небольшой задержкой. Список поддерживаемых девайсов будет постепенно расширяться.

Xiaomi 15T Pro (иллюстративное фото)

Одним из главных нововведений HyperOS 3.1 стало появление функции HyperIsland (аналога Dynamic Island от Apple) на планшетах — отображение плеера и прочих полезных опций в плашке вверху экрана. На смартфонах этот интерактивный элемент интерфейса получил дополнительные анимации, более глубокую интеграцию со сторонними приложениями и улучшенное отображение фоновых активностей.

Разработчики обновили меню недавних приложений, придав ему сходство с интерфейсом iOS. Навигация с помощью жестов стала более плавной, а управление карточками запущенных программ — более интуитивным. Внедрена технология Super OTA, значительно ускоряющая процесс установки системных обновлений и сокращающая время обязательной перезагрузки устройства.

Отдельное внимание в HyperOS 3.1 уделено улучшению взаимодействия с техникой Apple. Прошивка получила нативную поддержку наушников AirPods, включая всплывающие окна при быстром сопряжении и работу с функцией пространственного аудио на совместимых моделях. Кроме того, обновление включает в себя множество скрытых оптимизаций на уровне системы, направленных на повышение стабильности и быстродействия.

