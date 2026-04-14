Один из лучших телефонов Xiaomi: мощный Redmi K90 Max получил дату премьеры (фото)

Бренд Redmi официально объявил дату презентации смартфона K90 Max. Новинка получит дисплей с частотой обновления 165 Гц и систему воздушного охлаждения.

Анонс аппарата состоится в Китае 21 апреля. О характеристиках дисплея и деталях предварительных заказов пишет Gadgets360.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым экраном M10 с пиковой яркостью 3500 нит. Матрица работает с частотой обновления 165 Гц. Производитель заявляет о поддержке 160 кадров в секунду более чем в 40 мобильных играх. Мгновенная частота дискретизации касаний достигает 3500 Гц, что важно для чувствительности. Частота опроса мультитача составляет 480 Гц. Акустическая система аппарата состоит из симметричных стереодинамиков формата 1115x. Калибровкой звука занимались специалисты компании Bose.

Особенности системы активного охлаждения Redmi K90 Pro Max

Охлаждение внутренних компонентов обеспечивает встроенный кулер. Корпус аппарата сертифицирован по трем стандартам защиты от воды и пыли: IP66, IP68 и IP69. Источники сообщают об использовании процессора MediaTek Dimensity 9500, а емкость аккумулятора превысит 8000 мАч. Гаджет также получит поддержку быстрой проводной зарядки на 100 Вт.

На официальном сайте компании открыт прием предварительных заказов. Смартфон доступен в серебристом цвете Space Silver. Местным покупателям предлагают скидку по программе обмена старых устройств до 1200 юаней. Аппарат станет третьей моделью в серии, дополнив базовый Redmi K90 и старший Redmi K90 Pro Max.

Ранее сообщалось, что обновление HyperOS 3.1 уже доступно для этих гаджетов Xiaomi. Компания продолжает распространять глобальную версию прошивки HyperOS 3.1 на базе ОС Android 16. После дебюта на флагманских смартфонах апдейт приходит на более широкий круг устройств.

