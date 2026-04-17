Недорогой смартфон с премиум-параметрами: эксперт опробовал новую модель Oppo (фото)

Компания Oppo представила совершенно новую серию смартфонов Oppo F33, которая включает две модели для разных ценовых сегментов.

Oppo F33 и Oppo F33 Pro имеют схожие характеристики, однако версия Pro имеет некоторые преимущества. Первыми впечатлениями об этом смартфоне поделились обозреватели портала Gadgets 360.

Несмотря на доступную цену, Oppo F33 Pro предлагает ряд топовых характеристик. Например, смартфон получил 6,57-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей. Разрешение экрана составляет 2372 x 1080 пикселей. Во время тестирования эксперты отметили хорошее качество изображения, в частности глубокие темные цвета.

Смартфон доступен в трех цветах: Passion Red, Starry Blue и Misty Forest. Если первые два варианта имеют однотонный дизайн, то Misty Forest получил новое многослойное покрытие Dynamic 3D Depth, которое придает задней панели премиальный вид.

Дизайн Misty Forest изображает лес в нескольких слоях, которые по-разному светятся на свету, создавая 3D-эффект. Компания утверждает, что для создания задней панели использовала технологию холодной лепки.

Что касается камеры, Oppo F33 Pro получил двойной основной модуль, который включает 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1.8 и 2-мегапиксельный сенсор глубины с диафрагмой f/2.4. Также есть фронтальная камера на 16 МП.

Oppo F33 Pro работает на новом процессоре MediaTek Dimensity 6360 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Аккумулятор смартфона может похвастаться емкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Серия Oppo F33 уже официально вышла в Индии. О глобальном релизе смартфон пока нет информации.

Цена базового Oppo F33 — 31 999 рупий (около 15 205 грн).

Цена Oppo F33 Pro — от 37 999 рупий (около 18 057 грн).

