Выглядит как флагман: новый недорогой смартфон Samsung "засветился" в сети (фото)

Первые высококачественные рендеры Samsung Galaxy A27 показывают, что компания отказалась от некоторых устаревших решений, сделав дизайн своего самого дешевого смартфона более современным.

Samsung Galaxy A27 наконец отошел от каплевидного выреза, присущего Galaxy A26, в пользу современной камеры с отверстием на экране. Это решение делает бюджетный смартфон более похожим на флагманы Galaxy S26 и серднебюджетные Galaxy A57 и Galaxy A37, отмечает HotEUDeals.

Рендеры были созданы в сотрудничестве с известным французским технологическим блогером и инсайдером Стивом Хеммерштоффером, известным под ником OnLeaks. В основу изображений легли предоставленные экспертом инженерные CAD-файлы, поэтому размеры и общий форм-фактор являются достаточно точными. В то же время некоторые второстепенные детали могут отличаться.

Фото: OnLeaks

По данным инсайдера, размеры Galaxy A27 будут составлять примерно 162,3 x 78,6 x 7,9 мм. С учетом корпуса задней камеры толщина увеличивается до 10,0 мм в самой высокой точке. В целом этот смартфон немного короче и шире, чем Galaxy A26.

Также сообщается, что Galaxy A27 получил плоский экран размером примерно 6,7 дюйма. На задней панели можно увидеть светодиодную вспышку и тройной модуль камеры, который получил небольшой редизайн.

Цена Samsung Galaxy A27 пока не разглашается, однако его предшественник Galaxy A26 в базовой конфигурации имел стартовую стоимость 299 долларов (примерно 13 064 грн).

Напомним, Samsung Galaxy A27 уже появился в базе данных Geekbench с чипсетом Snapdragon 6 Gen 3. В одноядерном тесте устройство набрало 777 баллов, в многоядерном — 1802 балла.

Фокус также сообщал, что Samsung Galaxy A27 вероятно, будет делать лучшие фото на фронтальную камеру, по сравнению со своим предшественником Samsung Galaxy A26.