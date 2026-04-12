Бюджетный Samsung Galaxy A27 рассекречен до выхода: чем порадует смартфон

В базе данных Geekbench появился недорогой телефон Samsung Galaxy A27 5G. Утечка раскрыла ключевые характеристики будущей новинки, включая модель процессора и объем оперативной памяти.

Аппарат оснастят чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 6 ГБ ОЗУ. Смартфон станет самой доступной моделью в обновленной A-серии, пишет Gizmochina.

Результаты тестирования

В одноядерном тесте Geekbench устройство набрало 777 баллов, в многоядерном — 1802 балла. Показатели тестового образца оказались ниже результатов предыдущей модели Galaxy A26, работающей на чипе Exynos 1380. Данные платформы NanoReview указывают, что процессор Snapdragon 6 Gen 3 должен соответствовать Exynos 1380 в одноядерном режиме и немного превосходить его в многоядерных вычислениях.

Разницу в баллах объясняют ранней стадией тестирования прототипа. Производительность может измениться к моменту официального релиза. Устройство работает под управлением операционной системы Android 16. Предположительно, гаджет будет поставляться с оболочкой One UI 8.5.

Утечки указывают на применение аккумулятора емкостью 5000 мАч. Galaxy A27 5G с точки зрения позиционирования будет располагаться на ступень ниже недавно выпущенных моделей Galaxy A37 с чипом Exynos 1480 и Galaxy A57 с процессором Exynos 1680.

Характеристики дисплея и камер смартфона пока не раскрыты. Учитывая рост стоимости старших моделей A37 и A57 по сравнению с прошлым годом, аналитики прогнозируют повышение цены. Вероятно, стартовый ценник Galaxy A27 5G превысит отметку в 24 999 индийских рупий (около 300 долларов), установленную ранее для Galaxy A26.

