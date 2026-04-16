Старые смартфоны Samsung получат топовые функции флагманов: о каких моделях идет речь

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24, которая дебютировала в 2024 году, может получить функции искусственного интеллекта (ИИ), которые пока доступны только флагманам Galaxy S26.

Samsung может интегрировать некоторые из своих новейших ИИ-инструментов на устройства Galaxy S24 с будущим обновлением программного обеспечения. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на информатора Таруна Ватса.

По словам инсайдера, на серверах компании появилась стабильная тестовая сборка One UI 8.5, которая включает несколько функций. Хотя эти функции недоступны в последних бета-версиях One UI 8.5 для телефонов Galaxy S24, появление в стабильной сборке является показателем того, что компания может сделать их доступными для позапрошлогодних смартфонов.

Смартфоны Galaxy S24

Сообщается, что Galaxy S24, вероятно, получат доступ к так называемой фильтрации звонков. Благодаря этой функции пользователи могут использовать голос ИИ для ответа на звонки и получать транскрипцию разговора, прежде чем решить, отвечать ли отвечать.

Еще одной новой функцией может стать Photo Assist. Этот инструмент использует фото и текстовые данные для создания или редактирования изображений. Photo Assist может добавлять или удалять объекты с фото и создавать новые сцены.

Samsung против Google Pixel: какой смартфон на Android выбрать в 2026 году (фото)

Также упоминается функция Creative Studio. Ее можно использовать для создания наклеек, обоев и совершенно новых изображений.

Пока неизвестно, когда Samsung выпустит One UI 8.5 для Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. В издании предполагают, что запуск может состояться в ближайшие недели.

"Я не большой поклонник изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, и не использую такие функции. Однако, иметь искусственный интеллект для ответа на звонки с неизвестных номеров звучит как осуществление мечты", — отметил эксперт портала.

Напомним, эксперты сравнили трехлетний Galaxy S23 с флагманом Galaxy S26, обнаружив ряд идентичных характеристик.

Фокус также сообщал, что в базе данных Geekbench появился недорогой телефон Samsung Galaxy A27 5G.