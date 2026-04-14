Более дешевая альтернатива флагману Samsung: трехлетний Galaxy S23 сравнили с новым Galaxy S26

В этом году Samsung анонсировала флагманскую серию Galaxy S26. У базовой версии Galaxy S26 оказалось много общего с моделью Galaxy S23, вышедшей в 2023 году.

Эксперты сравнили Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S23, а именно дизайн, дисплеи, производительность, время работы от батареи, камеры и звук этих смартфонов. Об этом пишет Android Headlines.

Дизайн

Galaxy S23 Фото: phonearena.com

Как отмечают в издании, базовый флагман Samsung почти не изменил дизайн за три года. Как Galaxy S23, так и Galaxy S26 плоский дисплей с центрированным отверстием для камеры сверху. Хотя Galaxy S26 имеет несколько более тонкие рамки, телефоны выглядят очень похожими.

Рамка Galaxy S26 плоская со всех сторон, тогда как у Galaxy S23 она немного закруглена. На правой стороне обоих телефонов расположены кнопки питания/блокировки и увеличения/уменьшения громкости.

Galaxy S26 Фото: Скриншот

Три камеры Galaxy S26 расположены на отдельном модуле, а на Galaxy S23 они выступают непосредственно с задней панели. Оба устройства изготовлены из алюминия и стекла, а также имеют почти одинаковый вес, хотя Galaxy S26 немного выше, шире и тоньше. Оба корпуса защищены от воды и пыли по стандарту IP68.

Дисплей

Galaxy S26 оснащен 6,3-дюймовым динамическим LTPO AMOLED дисплеем 2X с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Он поддерживает контент HDR10+, имеет разрешение 2340 x 1080, и предлагает пиковую яркость 2600 нит. Соотношение экрана к корпусу составляет 90%, а соотношение сторон дисплея — 19,5:9. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

В свою очередь Galaxy S23 имеет 6,1-дюймовый динамический AMOLED 2X дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2340 x 1080. Он также поддерживает HDR10+, однако его пиковая яркость несколько ниже — 1750 нит. Соотношение экрана к корпусу составляет около 87%, а соотношение сторон дисплея — 19,5:9. Защита дисплея обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

По словам экспертов, оба эти дисплея достаточно хороши для большинства людей. Они яркие и имеют хорошие углы обзора. Упомянутую разницу в яркости можно заметить только под прямыми солнечными лучами.

Производительность

Samsung выпускает Galaxy S26 с различными процессорами для разных рынков. В США и ряде других стран это Snapdragon 8 Elite для Galaxy от Qualcomm, а в Европе и еще некоторых регионах смартфон работает на чипе Exynos 2600. В обеих версиях устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0, которую нельзя расширять.

Galaxy S23 Фото: Samsung

В то же время Galaxy S23 работает только на процессоре Snapdragon 8 Gen. Этот чип поддерживается 8 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью UFS 3.1 или UFS 4.0. Как и более новая модель, он не предусматривает расширения памяти.

Авторы обзора утверждают, что Galaxy S23 все еще может предложить приличную производительность, однако он может сравниться с Galaxy S26. Флагман Samsung гораздо быстрее и лучше справляется с высокопроизводительными играми.

Аккумулятор

Galaxy S26 имеет аккумулятор емкостью 4900 мАч, в то время как Galaxy S23 оснащен батареей на 4300 мАч. По словам экспертов, Galaxy S26 легко выдерживает без подзарядки целый день, тогда как время автономной работы Galaxy S23 было очень плохим с самого начала.

В то же время зарядка почти не изменилась за три года. На бумаге оба смартфона поддерживают проводную зарядку 25 Вт, а также беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку 4,5 Вт, но тесты показали, что новый смартфон заряжается немного быстрее. Преимуществом Galaxy S26 также стала беспроводная зарядка, однако для этого нужен специальный чехол.

Камеры

Samsung Galaxy S26 имеет три камеры на задней панели: основную камеру на 50 мегапикселей (размер сенсора 1/1,56 дюйма), 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (размер сенсора 1/2,55 дюйма, угол обзора 120 градусов) и телеобъектив на 10 мегапикселей (размер сенсора 1/3,94 дюйма, 3-кратный оптический зум).

Galaxy S26 Фото: Android Central

Samsung Galaxy S23 также имеет 50-мегапиксельную основную камеру (размер сенсора 1/1,56 дюйма), 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (размер сенсора 1/2,55 дюйма, угол обзора 120 градусов) и 10-мегапиксельный телеобъектив (размер сенсора 1/3,94 дюйма, 3-кратный оптический зум).

"Если камеры на этих двух телефонах кажутся идентичными, то это потому, что они таковыми являются. То же касается и объективов на этих камерах. Да, Samsung ничего не менял за три года с точки зрения аппаратного обеспечения, что, конечно, разочаровывает", — констатировали авторы обзора.

Аудио

Galaxy S26 и Galaxy S23 оснащены стереодинамиками. Galaxy S26 предлагает немного громче звук, но не намного. Ни на одном из телефонов нет аудиоразъема, однако проводные наушники можно подключать через порты Type-C. Для беспроводного аудио Galaxy S26 поддерживает Bluetooth 5.4, а Galaxy S23 — Bluetooth 5.3. В целом качество звука в обоих телефонах хорошее.

"На самом деле, разница настолько мала, что вы можете ее даже не заметить", — отметили эксперты.

