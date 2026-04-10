"Лучшие варианты": 5 смартфонов, которые можно купить вместо нового Samsung Galaxy A57 (фото)

Samsung недавно выпустила смартфон среднего класса Galaxy A57, у которого уже есть серьезные конкуренты на рынке.

При стартовой цене в 550 долларов Samsung Galaxy A57 предлагает большой AMOLED-дисплей, приличный чипсет и большой аккумулятор с быстрой зарядкой. Однако обозреватель техники для Android Authority Джо Маринг также советует обратить внимание на 5 альтернативных вариантов.

"Можно приобрести гораздо худшие телефоны Android, чем Galaxy A57, но также стоит отметить, что есть и лучшие варианты. Независимо от того, предпочитаете ли вы меньший телефон, хотите лучшей производительности или желаете более яркого дизайна, существует множество альтернатив", — подчеркнул эксперт.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: Google

Рекомендованная розничная цена Google Pixel 10a составляет 499 долларов, что немного дешевле новинки Samsung. При этом Pixel 10a имеет больший аккумулятор, гораздо более яркий дисплей и беспроводную зарядку, которой не хватает Galaxy A57.

По мнению обозревателя, Pixel 10a также имеет лучший дизайн. Он отметил абсолютно плоский модуль камеры и насыщенные цвета, в которых представлен этот смартфон. Кроме того, 6,3-дюймовым Pixel 10a гораздо удобнее пользоваться одной рукой, чем 6,7-дюймовым Galaxy A57.

Еще одно преимущество Pixel 10a — программное обеспечение. Смартфон может похвастаться превосходным интерфейсом, а также рядом полезных эксклюзивных функций Pixel.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE Фото: techadvisor.com

Тем, кто ищет смартфон на One UI от Samsung с большим экраном, автор советует присмотреться к Galaxy S25 FE. Это смартфон высшего среднего класса с большим 6,7-дюймовым дисплеем, который почти во всех отношениях лучше A57.

Например, чипсет Exynos 2400 в Galaxy S25 FE значительно мощнее Exynos 1680, которым оснащен Galaxy A57. Он предлагает гораздо более высокую скорость процессора, два дополнительных ядра процессора и более мощный графический процессор.

Оба телефона получили довольно похожие камеры, но если A57 имеет 5-мегапиксельную макрокамеру в качестве третьего заднего объектива, то S25 FE имеет гораздо более полезную 8-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным оптическим зумом. S25 FE также поддерживает Samsung DeX и беспроводную зарядку, чего нельзя сказать об A57.

Стартовая цена Galaxy S25 FE в 650 долларов значительно выше, чем у Galaxy A57. Однако, поскольку это прошлогодняя модель, на нее часто можно встретить скидки.

"В таком случае нет никакой причины не покупать Galaxy S25 FE вместо Galaxy A57", — считает Маринг.

Nothing Phone 4а Pro

Nothing Phone 4а Pro Фото: Android Central

Nothing Phone 4a Pro отличается на фоне других смартфонов среднего класса нестандартным дизайном, который включает большой прозрачный выступ камеры, уникальное расположение сенсора камеры и вторичный дисплей Glyph Matrix.

Кроме того, Nothing Phone 4a Pro может похвастаться улучшенным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, немного большим аккумулятором, чем у Galaxy A57, более быстрой проводной зарядкой, а также гораздо более ярким и большим дисплеем.

Маринг отметил, что предпочитает Nothing OS над One UI, поскольку она чище и имеет несколько интересных опций настройки. В то же время Galaxy A57 имеет лучшую политику обновления программного обеспечения и более высокий рейтинг IP-защиты.

"Но учитывая все остальное, Nothing Phone имеет хорошие результаты, а также более низкую начальную цену в 499 долларов, я думаю, что это справедливые компромиссы", — подчеркнул эксперт.

OnePlus 13R

OnePlus 13R Фото: techadvisor.com

OnePlus 13R работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3, который намного лучше Exynos 1680 в Galaxy A57. Кроме того, этот смартфон предлагает больше оперативной памяти, больший аккумулятор и более быструю проводную зарядку.

Стартовая цена OnePlus 13R составляет 600 долларов, что делает его немного дороже, чем Galaxy A57. При этом Galaxy A57 все еще опережает своего конкурента от OnePlus с точки зрения поддержки обновлений и защищенности корпуса.

Motorola Razr (2025)

Motorola Razr (2025) Фото: Wired

Motorola Razr (2025) стал единственным складным смартфоном в списке. В разложенном виде он похож на обычный телефон Android, однако его также можно сложить пополам и пользоваться 3,6-дюймовым дополнительным экраном для ответов на текстовые сообщения, проверки календаря и ряда других задач.

"Вы можете использовать Razr как подставку для селфи или групповых фотографий, использовать его наполовину сложенным с приложением камеры как видеокамеру и тому подобное. Ни один другой телефон в этом списке не поддерживает такую функциональность", — отметил Маринг.

В то же время Motorola Razr (2025) также является самым дорогим из предложенных смартфонов. При рекомендованной стоимости в 700 долларов он немного уступает Galaxy A57 в емкости аккумулятора, скорости проводной зарядки и рейтинге защиты. Razr также получает только три основных обновления ОС Android, тогда как Samsung обещает шесть лет поддержки ПО.

