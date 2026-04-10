"Кращі варіанти": 5 смартфонів, які можна купити замість нового Samsung Galaxy A57 (фото)

Samsung нещодавно випустила смартфон середнього класу Galaxy A57, у якого вже є серйозні конкуренти на ринку.

При стартовій ціні в 550 доларів Samsung Galaxy A57 пропонує великий AMOLED-дисплей, пристойний чипсет і великий акумулятор із швидкою зарядкою. Однак оглядач техніки для Android Authority Джо Марінг також радить звернути увагу на 5 альтернативних варіантів.

"Можна придбати набагато гірші телефони Android, ніж Galaxy A57, але також варто зазначити, що є й кращі варіанти. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу меншому телефону, хочете кращої продуктивності чи бажаєте яскравішого дизайну, існує безліч альтернатив", — наголосив експерт.

Google Pixel 10a

Рекомендована роздрібна ціна Google Pixel 10a становить 499 доларів, що трохи дешевше за новинку Samsung. При цьому Pixel 10a має більший акумулятор, набагато яскравіший дисплей та бездротову зарядку, якої бракує Galaxy A57.

На думку оглядача, Pixel 10a також має кращий дизайн. Він відзначив абсолютно плоский модуль камери та насичені кольори, в яких представлений цей смартфон. Окрім того, 6,3-дюймовим Pixel 10a набагато зручніше користуватися однією рукою, ніж 6,7-дюймовим Galaxy A57.

Ще одна перевага Pixel 10a — програмне забезпечення. Смартфон може похвалитися чудовим інтерфейсом, а також низкою корисних ексклюзивних функцій Pixel.

Samsung Galaxy S25 FE

Тим, хто шукає смартфон на One UI від Samsung з більшим екраном, автор радить придивитися до Galaxy S25 FE. Це смартфон вищого середнього класу з великим 6,7-дюймовим дисплеєм, який майже в усіх відношеннях кращий за A57.

Наприклад, чипсет Exynos 2400 у Galaxy S25 FE значно потужніший за Exynos 1680, яким оснащений Galaxy A57. Він пропонує набагато вищу швидкість процесора, два додаткові ядра процесора та потужніший графічний процесор.

Обидва телефони отримали досить схожі камери, але якщо A57 має 5-мегапіксельну макрокамеру як третій задній об'єктив, то S25 FE має набагато кориснішу 8-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 3-кратним оптичним зумом. S25 FE також підтримує Samsung DeX та бездротову зарядку, чого не можна сказати про A57.

Стартова ціна Galaxy S25 FE в 650 доларів значно вища, ніж у Galaxy A57. Однак, оскільки це торішня модель, на неї часто можна зустріти знижки.

"У такому разі немає жодної причини не купувати Galaxy S25 FE замість Galaxy A57", — вважає Марінг.

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro вирізняється на тлі інших смартфонів середнього класу нестандартним дизайном, який включає великий прозорий виступ камери, унікальне розташування сенсора камери та вторинний дисплей Glyph Matrix.

Окрім того, Nothing Phone 4a Pro може похвалитися покращеним перископічним телеоб'єктивом із 3,5-кратним оптичним зумом, трохи більшим акумулятором, ніж у Galaxy A57, швидшою дротовою зарядкою, а також набагато яскравішим та більшим дисплеєм.

Марінг зазначив, що віддає перевагу Nothing OS над One UI, оскільки вона чистіша та має кілька цікавих опцій налаштування. Водночас Galaxy A57 має кращу політику оновлення програмного забезпечення та вищий рейтинг IP-захисту.

"Але враховуючи все інше, Nothing Phone має гарні результати, а також нижчу початкову ціну в 499 доларів, я думаю, що це справедливі компроміси", — наголосив експерт.

OnePlus 13R

OnePlus 13R працює на чипі Snapdragon 8 Gen 3, який набагато кращий за Exynos 1680 у Galaxy A57. Окрім того, цей смартфон пропонує більше оперативної пам'яті, більший акумулятор та швидшу дротову зарядку.

Стартова ціна OnePlus 13R становить 600 доларів, що робить його трохи дорожчим, ніж Galaxy A57. При цьому Galaxy A57 все ще випереджає свого конкурента від OnePlus з точки зору підтримки оновлень та захищеності корпусу.

Motorola Razr (2025)

Motorola Razr (2025) став єдиним складаним смартфоном у списку. У розкладеному вигляді він схожий на звичайний телефон Android, однак його також можна скласти навпіл та користуватися 3,6-дюймовим додатковим екраном для відповідей на текстові повідомлення, перевірки календаря та низки інших задач.

"Ви можете використовувати Razr як підставку для селфі або групових фотографій, використовувати його наполовину складеним із застосунком камери як відеокамеру тощо. Жоден інший телефон у цьому списку не підтримує таку функціональність", — зазначив Марінг.

Водночас Motorola Razr (2025) також є найдорожчим із запропонованих смартфонів. При рекомендованій вартості у 700 доларів він трохи поступається Galaxy A57 в ємності акумулятора, швидкості дротової зарядки та рейтингу захисту. Razr також отримує лише три основні оновлення ОС Android, тоді як Samsung обіцяє шість років підтримки ПЗ.

Нагадаємо, Samsung Galaxy A56 був найбільш продаваним смартфоном на Android у четвертому кварталі 2025 року.

