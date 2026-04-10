Названо найпопулярніший смартфон на Android: середньобюджетна модель обійшла флагмани

Смартфон середнього класу Samsung Galaxy A56 був найбільш продаваним пристроєм на Android у четвертому кварталі 2025 року. Одразу за ним йшли бюджетні Galaxy A36 та Galaxy A07.

У рейтингу лідирував iPhone 17 Pro Max, тоді як флагман Galaxy S25 замкнув десятку найпопулярніших смартфонів. Про це пише Android Headlines з посиланням на дані міжнародної аналітичної компанії Counterpoint Research.

Топ 10 найпопулярніших смартфонів четвертого кварталу 2025 року Фото: Counterpoint Research

Одразу за iPhone 17 Pro Max у списку слідують базовий iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 16. Galaxy A56, Galaxy A36 та Galaxy A07 посіли п’яте, шосте та сьоме місце відповідно. Закривають десятку лідерів iPhone 16e, Xiaomi Redmi A5, та Galaxy S25.

Загалом рейтинг показує, що найпопулярнішими телефонами Android є моделі середнього та бюджетного класу.

"Просто погляньте на Galaxy A07 — це телефон за 100 доларів, який навіть не продається в США. І це 7-й за популярністю телефон у четвертому кварталі. Galaxy A36 та Galaxy A56 — це телефони за 300 та 500 доларів, і вони шалено популярні, тоді як Galaxy S25 Ultra немає в цьому списку", — констатували у виданні.

