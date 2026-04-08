Motorola перевершує iPhone та Samsung за важливим параметром: що показало дослідження

Смартфони Motorola продемонстрували найкращий рівень ремонтопридатності, випередивши Apple, Samsung та Google Pixel.

Попри те, що Apple та Samsung є провідними виробниками смартфонів у світі, вони пасуть задніх, коли йдеться про ремонт. Про повідомляє американський освітній фонд PIRG у своєму щорічному звіті Failing the Fix.

Серед всіх виробників мобільних телефонів у 2026 році у рейтингу ремонтопридатності лідирує Motorola з оцінкою B+. За нею слідує Google з оцінкою C-. Водночас Samsung отримала оцінку D, а Apple посіла останнє місце з оцінкою D-.

"З чотирьох найпопулярніших брендів мобільних телефонів Samsung та Apple відстають", — констатує PIRG.

Загалом експерти враховували шість параметрів: скільки кроків потрібно для доступу до часто ремонтованих деталей, чи використовує пристрій стандартні чи запатентовані інструменти та кріплення, наявність запасних частин та незалежних ремонтних майстерень, тривалість підтримки програмного забезпечення та доступність документації з ремонту.

"Споживачі повинні мати можливість дізнатися, чи підлягає товар, який вони купують, ремонту, оскільки це впливає на цінність їхньої покупки", — наголошується у звіті.

