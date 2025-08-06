Не варто купувати: в нових телефонах Samsung знайшли суттєву проблему (відео)

Експерти виявили, що складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 дуже погано піддається ремонту через свою нестандартну конструкцію.

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Навіть вийняти батарею з Galaxy Z Fold 7 виявилося набагато складніше, ніж очікувалося, пише Notebookcheck з посиланням на експертів з ремонту iFixit.

Огляд Samsung Galaxy Z Fold 7

Як зазначають автори статті, попередні смартфони Samsung було відносно легко розібрати. Але з новим складаним телефоном фахівцям довелося вдаватися до розчинника, оскільки язички для витягування просто не працювали достатньо добре.

"Навіть зняти кришку дисплея надзвичайно складно, оскільки клей, що використовується, важко відклеїти навіть під дією тепла", — наголосили у виданні.

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Ще більшою проблемою є заміна гнучкої AMOLED-панелі всередині. За словами експерта iFixit, для цього спочатку потрібно ретельно зняти пластиковий край, що практично неможливо зробити, не пошкодивши чутливий гнучкий дисплей.

Окрім того, оглядач вказав на те, що в комплекті з Galaxy Z Fold 7 не йшло жодних інструкцій з ремонту чи запасних частин. Зважаючи на це, фахівці iFixit оцінили ремонтопридатність телефона на 3 бали з 10 можливих.

Нагадаємо, Samsung скоро випустить бюджетний телефон Galaxy A17 за ціною менш як 200 доларів. Телефон отримав такі поліпшення, як потужніший процесор Exynos 1380, 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, потрійна 50-мегапіксельна камера і акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою потужністю 25 Вт.

Фокус також повідомляв про те, що майбутній iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display. Очікується, що перший складний iPhone буде випущений у другій половині 2026 року.