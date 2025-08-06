Не стоит покупать: в новых телефонах Samsung нашли существенную проблему (видео)

Эксперты обнаружили, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 очень плохо поддается ремонту из-за своей нестандартной конструкции.

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Даже вынуть батарею из Galaxy Z Fold 7 оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, пишет Notebookcheck со ссылкой на экспертов по ремонту iFixit.

Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7

Как отмечают авторы статьи, предыдущие смартфоны Samsung было относительно легко разобрать. Но с новым складным телефоном специалистам пришлось прибегать к растворителю, поскольку язычки для извлечения просто не работали достаточно хорошо.

"Даже снять крышку дисплея чрезвычайно сложно, поскольку используемый клей трудно отклеить даже под действием тепла", — отметили в издании.

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Еще большей проблемой является замена гибкой AMOLED-панели внутри. По словам эксперта iFixit, для этого сначала нужно тщательно снять пластиковый край, что практически невозможно сделать, не повредив чувствительный гибкий дисплей.

Кроме того, обозреватель указал на то, что в комплекте с Galaxy Z Fold 7 не шло никаких инструкций по ремонту или запасных частей. Учитывая это, специалисты iFixit оценили ремонтопригодность телефона на 3 балла из 10 возможных.

Напомним, Samsung скоро выпустит бюджетный телефон Galaxy A17 по цене менее 200 долларов. Телефон получил такие улучшения, как более мощный процессор Exynos 1380, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, тройная 50-мегапиксельная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт.

Фокус также сообщал о том, что будущий iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display. Ожидается, что первый складной iPhone будет выпущен во второй половине 2026 года.