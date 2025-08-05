Ваш телефон покрыт микробами: как правильно его очистить, чтобы не испортить

Телефоны могут быть загрязнены многими видами микробов, однако использование неправильных средств и инструментов для чистки может повредить защитное покрытие, ухудшить водонепроницаемость или даже повлиять на его чувствительность к прикосновению.

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При нормальном использовании смартфон рекомендуется чистить по крайней мере раз в неделю. Процесс очистки достаточно прост и не занимает много времени, однако следует учитывать некоторые правила, пишет Tech Xplore.

Чем нельзя протирать телефон

Большинство смартфонов покрыты олеофобным слоем — тонкой пленкой, которая помогает противостоять отпечаткам пальцев и пятнам. Агрессивные химические вещества, такие как спирты, ацетон или чистящие средства на основе аммиака, могут испортить это покрытие, сделав экран более уязвимым к пятнам и ухудшив сенсор.

Поэтому такие компании, как Apple и Samsung не советуют использовать для протирания смартфонов отбеливатель, перекись водорода, уксус, аэрозольные спреи, средства для мытья окон или спиртовые салфетки высокой концентрации (более 70%).

Уксус может разъедать алюминиевые или пластиковые края из-за своей высокой кислотности. Отбеливатель и перекись водорода, хотя и очень эффективны как дезинфицирующие средства, также являются слишком агрессивными для деликатных материалов, используемых в бытовой электронике. В свою очередь салфетки с высоким содержанием спирта могут высушить пластик и сделать его более хрупким.

Что нельзя делать при очистке телефона при очистке телефона

Эксперты предостерегают от распыления жидкости непосредственно на смартфон, поскольку влага может проникнуть в порты, что может привести к короткому замыканию или коррозии. По этой же причине не рекомендуется погружение телефона в любой раствор, даже если это водостойкая модель. Уплотнители, предотвращающие попадание воды внутрь, со временем могут разрушаться.

Важно

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Для протирания не стоит использовать бумажные полотенца, салфетки или другие грубые ткани, которые могут оставить царапины на экране или оставить ворсинки, закупоривающие отверстия.

Кроме того, не стоит слишком увлекаться очисткой. Чрезмерное протирание или трение может износить защитные покрытия, делая ваш телефон более уязвимым к отпечаткам пальцев, пятнам и долговременным повреждениям поверхности.

Лучше ли чистить смартфон

Большинство производителей смартфонов рекомендуют использовать салфетки с 70% изопропиловым спиртом, мягкие салфетки из микрофибры и антистатические щетки с мягкой щетиной, изготовленные из нейлона, конского или козьего волоса, для очистки деликатных участков, таких как решетки динамиков и порты зарядки.

К примеру, во время пандемии Apple позволила использовать дезинфицирующие салфетки Clorox и 70% изопропиловый спирт для протирания iPhone при условии осторожного использования, чтобы избежать повреждения покрытия экрана или попадания влаги внутрь.

В Samsung также рекомендуют протирать свои телефоны микрофибровой салфеткой, слегка смоченной в 70% растворе спирта, избегая при этом непосредственного контакта с портами и отверстиями.

Напомним, эксперт объяснил, какой стороной нужно класть смартфон на стол.

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