Ваш телефон вкритий мікробами: як правильно його очистити, щоб не зіпсувати

Телефони можуть бути забруднені багатьма видами мікробів, однак використання неправильних засобів та інструментів для чищення може пошкодити захисне покриття, погіршити водонепроникність або навіть вплинути на його чутливість до дотику.

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За умови нормального використання смартфон рекомендується чистити принаймні раз на тиждень. Процес очищування досить простий та не займає багато часу, однак варто враховувати деякі правила, пише Tech Xplore.

Чим не можна протирати телефон

Більшість смартфонів покриті олеофобним шаром — тонкою плівкою, яка допомагає протистояти відбиткам пальців та плямам. Агресивні хімічні речовини, такі як спирти, ацетон або засоби для чищення на основі аміаку, можуть зіпсувати це покриття, зробивши екран більш вразливим до плям та погіршивши сенсор.

Тому такі компанії, як Apple та Samsung не радять використовувати для протирання смартфонів відбілювач, перекис водню, оцет, аерозольні спреї, засоби для миття вікон або спиртові серветки високої концентрації (понад 70%).

Оцет може роз’їдати алюмінієві або пластикові краї через свою високу кислотність. Відбілювач і перекис водню , хоча й дуже ефективні як дезінфікуючі засоби, також є занадто агресивними для делікатних матеріалів, що використовуються в побутовій електроніці. Своєю чергою серветки з високим вмістом спирту можуть висушити пластик і зробити його більш крихким.

Що не можна робити при очищенні телефону

Експерти застерігають від розпилення рідини безпосередньо на смартфон, оскільки волога може проникнути в порти, що може призвести до короткого замикання або корозії. З цієї ж причини не рекомендується занурення телефону в будь-який розчин, навіть якщо це водостійка модель. Ущільнювачі, що запобігають потраплянню води всередину, з часом можуть руйнуватися.

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Для протирання не варто використовувати паперові рушники, серветки або інші грубі тканини, які можуть залишити подряпини на екрані або залишити ворсинки, що закупорюють отвори.

Окрім того, не варто надто захоплюватись очищенням. Надмірне протирання або тертя може зносити захисні покриття, роблячи ваш телефон більш вразливим до відбитків пальців, плям та довготривалих пошкоджень поверхні.

Чи краще чистити смартфон

Більшість виробників смартфонів рекомендують використовувати серветки з 70% ізопропіловим спиртом, м’які серветки з мікрофібри та антистатичні щітки з м’якою щетиною, виготовлені з нейлону, кінського або козячого волосся, для очищення делікатних ділянок, таких як решітки динаміків та порти зарядки.

До прикладу, під час пандемії Apple дозволила використовувати дезінфікуючі серветки Clorox та 70% ізопропіловий спирт для протирання iPhone за умови обережного використання, щоб уникнути пошкодження покриття екрана або потрапляння вологи всередину.

В Samsung також рекомендують протирати свої телефони мікрофібровою серветкою, злегка змоченою в 70% розчині спирту, уникаючи при цьому безпосереднього контакту з портами та отворами.

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