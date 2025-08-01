Найбільш "живучі" смартфони Samsung: названо моделі, які прослужать до 7 років

Низка смартфонів Samsung будуть отримувати оновлення операційної системи Android впродовж цілих семи років.

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Серія Galaxy S24 була першою серією, якій обіцяли сім років оновлень Android та виправлення проблем безпеки. Однак цей список швидко розширюється і тепер включає новіші розкладні телефони Samsung та флагмани 2025 року, повідомляє Android Authority.

Наразі сім років підтримки передбачено для наступних моделей Samsung:

Samsung Galaxy S25;

Samsung Galaxy S25 Plus;

Samsung Galaxy S25 Ultra;

Samsung Galaxy Z Fold 6;

Samsung Galaxy Z Fold 7;

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE;

Samsung Galaxy Z Flip 6;

Samsung Galaxy Z Flip 7;

Samsung Galaxy S24;

Samsung Galaxy S24 Plus;

Samsung Galaxy S24 Ultra.

Кілька пристроїв Samsung Galaxy Tab також отримають підтримку протягом семи років, починаючи з серії S10. Серед цих пристроїв:

Samsung Galaxy Tab S10 Plus;

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra;

Samsung Galaxy Tab S10 FE;

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus.

Як зазначають у виданні, Samsung також обіцяє щонайменше чотири роки оновлень безпеки для всіх пристроїв, випущених після 2019 року. Зокрема, йдеться про всі моделі Galaxy, включно з Galaxy S, Note, Z, A, XCover та Tab.

Своєю чергою деякі флагмани Samsung, такі як Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 та інші, отримають п'ять років оновлень безпеки.

Нагадаємо, в липні Xiaomi офіційно припинила оновлення програмного забезпечення для дев'яти смартфонів. Це стосується як флагманських, так і бюджетних моделей.

Фокус також повідомляв, що Apple випустила iOS 18.6 разом із попередженням про необхідність негайно оновити iPhone. За словами експертів, це оновлення закриває серйозні прогалини в iOS.