Різниця велика: експерт пояснив, яким боком потрібно класти смартфон на стіл

Під час відвідування кафе, ресторанів та інших закладів, краще завжди класти смартфони екраном донизу, і на те є кілька вагомих причин.

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Це дає змогу берегти екран, економити заряд батареї, не відволікатися і справити гарне враження на співрозмовника. Журналіст Джейсон Чан поділився своїм досвідом у статті для видання CNET.

Захист екрану

З практичного погляду, коли телефон лежить не в кишені, а на столі, то поруч, найімовірніше, стоїть склянка з водою або кухоль з кавою. Існує небезпека одним незграбним рухом розлити рідину і пошкодити гаджет.

Хоча більшість сучасних смартфонів тією чи іншою мірою водонепроникні, краще не ризикувати. Трапляються випадки, коли люди кидають важкі предмети, як-от кружки, на екран, і він тріскається.

Сховавши екран, можна захистити його від бризок та інших неприємностей. Для додаткового захисту я використовую чохол із піднятими краями. Це запобігає прямому контакту екрана з крихтами і сміттям, які можуть залишитися на столі.

Економія заряду

Ще одна вагома причина тримати телефон екраном донизу — він не вмикатиметься щоразу, коли отримує сповіщення. Це дає змогу заощадити трохи заряду батареї.

Одне сповіщення майже не вплине на те, як швидко розрядиться ґаджет, але їх може бути багато, особливо якщо їх увімкнено для всіх застосунків. Лише від месенджера з груповими чатами екран можуть вмикатися десятки, а то й сотні разів протягом дня.

Велика кількість повідомлень швидше розряджають батарею Фото: Freepik

Хороший тон на зустрічах

Тримати телефон екраном донизу — це гарне правило етикету під час спілкування з людьми. Так можна показати співрозмовнику, що розмова з ним важливіша за інші справи. Навіть якщо не відповідати на повідомлення щоразу, коли вони приходять, сповіщення мимоволі відволікають і змушують відводити погляд від співрозмовника.

"Зоровий контакт — одна з найпотужніших форм людського зв'язку. Нейробіологічні дослідження показують, що під час прямого зорового контакту двох людей активність їхнього мозку починає синхронізуватися, сприяючи ефективнішому спілкуванню та посиленню емпатії. Ця синхронність може порушитися, якщо увага переключиться на телефон, навіть на короткий час", — каже Мішель Девіс, клінічний психолог із компанії Headspace.

Раніше писали, який захист екранів використовують виробники смартфонів, такі як Google, Samsung, Honor, Huawei і Xiaomi. Найдорожчі та найпопулярніші моделі використовують міцне скло Gorilla Glass, але є й альтернативи.

Писали також, як перестати постійно заглядати в смартфон. Це може створити багато проблем, і психологи підказали простий трюк для їх запобігання.