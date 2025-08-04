Разница большая: эксперт объяснил, какой стороной нужно класть смартфон на стол

При посещении кафе, ресторанов и других заведений, лучше всегда класть смартфоны экраном вниз, и на то есть несколько весомых причин.

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Это позволяет беречь экран, экономить заряд батареи, не отвлекаться и произвести хорошее впечатление на собеседника. Журналист Джейсон Чан поделился своим опытом в статье для издания CNET.

Защита экрана

С практической точки зрения, когда телефон лежит не в кармане, а на столе, то рядом, скорее всего, стоит стакан с водой или кружка с кофе. Существует опасность одним неловким движением разлить жидкость и повредить гаджет.

Хотя большинство современных смартфонов в той или иной степени водонепроницаемы, лучше не рисковать. Бывают случаи, когда люди роняют тяжелые предметы, такие как кружки, на экран, и он трескается.

Спрятав экран, можно защитить его от брызг и других неприятностей. Для дополнительной защиты я использую чехол с приподнятыми краями. Это предотвращает прямой контакт экрана с крошками и мусором, которые могут остаться на столе.

Экономия заряда

Еще одна веская причина держать телефон экраном вниз — он не будет включаться каждый раз при получении уведомления. Это позволяет сэкономить немного заряда батареи.

Одно уведомление почти не повлияет на то, как быстро разрядится гаджета, но их может быть много, особенно если они включены для всех приложений. Только от мессенджера с групповыми чатами экран могут включаться десятки, а то и сотни раз в течение дня.

Большое количество уведомлений быстрее разряжают батарею Фото: Freepik

Хороший тон на встречах

Держать телефон экраном вниз — это хорошее правило этикета при общении с людьми. Так можно показать собеседнику, что разговор с ним важнее других дел. Даже если не отвечать на сообщения каждый раз, когда они приходят, уведомления непроизвольно отвлекают и вынуждают отводить взгляд от собеседника.

"Зрительный контакт — одна из самых мощных форм человеческой связи. Нейробиологические исследования показывают, что при прямом зрительном контакте двух людей активность их мозга начинает синхронизироваться, способствуя более эффективному общению и усилению эмпатии. Эта синхронность может нарушиться, если внимание переключится на телефон, даже на короткое время", — говорит Мишель Дэвис, клинический психолог из компании Headspace.

Ранее писали, какую защиту экранов используют производители смартфонов, такие как Google, Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi. Самые дорогие и популярные модели используют прочное стекло Gorilla Glass, но есть и альтернативы.

Писали также, как перестать постоянно заглядывать в смартфон. Это может создать много проблем, и психологи подсказали простой трюк для их предотвращения.