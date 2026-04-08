Motorola превосходит iPhone и Samsung по важному параметру: что показало исследование

Смартфоны Motorola продемонстрировали лучший уровень ремонтопригодности, опередив Apple, Samsung и Google Pixel.

Несмотря на то, что Apple и Samsung являются ведущими производителями смартфонов в мире, они отстают, когда речь идет о ремонте. Об этом сообщает американский образовательный фонд PIRG в своем ежегодном отчете Failing the Fix.

Среди всех производителей мобильных телефонов в 2026 году в рейтинге ремонтопригодности лидирует Motorola с оценкой B+. За ней следует Google с оценкой C-. В то же время Samsung получила оценку D, а Apple заняла последнее место с оценкой D-.

"Из четырех самых популярных брендов мобильных телефонов Samsung и Apple отстают", — констатирует PIRG.

В целом эксперты учитывали шесть параметров: сколько шагов нужно для доступа к часто ремонтируемым деталям, использует ли устройство стандартные или запатентованные инструменты и крепления, наличие запасных частей и независимых ремонтных мастерских, продолжительность поддержки программного обеспечения и доступность документации по ремонту.

"Потребители должны иметь возможность узнать, подлежит ли товар, который они покупают, ремонту, поскольку это влияет на ценность их покупки", — отмечается в отчете.

Напомним, флагман Samsung Galaxy S26 Ultra хуже справился с испытанием на прочность, чем его предшественник Samsung Galaxy S25 Ultra.

Фокус также сообщал, что складной Galaxy Z Fold 7 очень плохо поддается ремонту из-за своей нестандартной конструкции.