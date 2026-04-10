"Доведеться викинути": таємнича компанія дистанційно блокує деякі смартфони Samsung

Користувачі смартфонів Samsung Galaxy S22 Ultra, які скинули налаштування своїх пристроїв до заводських, під час процесу налаштування отримали повідомлення про те, що їхнім телефоном керує невідома компанія під назвою Numero LLC.

Кілька власників Galaxy S22 Ultra поскаржились, що їхні телефони нібито заблоковані після скидання до заводських налаштувань. На це першим звернув увагу портал Android Authority.

Повідомляється, що після скидання налаштувань користувачі підключались до Wi-Fi, щоб розпочати стандартне налаштування Android. Однак, перш ніж увійти в обліковий запис Google, вони натрапляли на екран налаштування реєстрації Knox Mobile (KME) з повідомленням "Цей Galaxy S22 Ultra не є приватним".

Баг на Galaxy S22 Ultra Баг на Galaxy S22 Ultra Баг на Galaxy S22 Ultra

Як пояснюють у виданні, це вказує на те, що телефоном керує певна організація, і що всі дані та активність видимі для віддаленого ІТ-адміністратора. При цьому власники Galaxy S22 Ultra наголошують, що їхні смартфони були куплені у звичайних роздрібних продавців, а не надані якоюсь компанією

Відео дня

Користувачі намагалися обійти це, виконуючи багаторазове скидання до заводських налаштувань і навіть прошиваючи прошивку вручну за допомогою Odin, але блокування залишається. Це вказує на те, що встановлення зв'язку відбувається на рівні IMEI.

Що сталося з Galaxy S22 Ultra

За словами експертів, лише авторизовані реселери можуть масово завантажувати IMEI на портал Knox компанії. Таким чином, можливо, що обліковий запис реселера було скомпрометовано для завантаження довільних IMEI.

У виданні також зазначають, що судячи з брендування "FRP Unlock", ці викрадання можуть бути побічним ефектом використання користувачами сумнівних сторонніх сервісів розблокування, які могли викрасти їхні IMEI.

Інша теорія полягає в тому, що зловмисники могли використати вразливості в Knox, такі як нещодавня CVE-2026-20978 , виявлена ​​в KnoxGuard, яка дозволяє неавторизованим сторонам обходити перевірки власності та втручатися в налаштування управління підприємством. Однак для цього потрібен фізичний доступ до телефону в певний момент.

Чому проблема з’явилася саме зараз

Як пояснює PhoneArena, цикл підтримки програмного забезпечення Galaxy S22 наближається до кінця. Нещодавно його було знижено до щоквартальних оновлень безпеки. Більшість людей користуються своїми телефонами роками, виявляючи корпоративний збій лише після скидання налаштувань.

"Багато власників скидали налаштування своїх пристроїв, щоб віддати їх родичам, але відмовилися через побоювання щодо конфіденційності", — наголосили у виданні.

Що робити з Galaxy S22 Ultra

Експерти зазначають, що єдиним законним виходом є звернення до служби підтримки Samsung з оригінальним підтвердженням покупки та вимогою "скасування реєстрації IMEI". Однак користувачі стверджують, що служба підтримки перенаправляє їх до технічних команд Knox, які стверджують, що їм бракує інструментів для зміни корпоративних записів, а потім перенаправляє їх назад до служби підтримки Samsung.

Важливо

Тож наразі у власників Galaxy S22 Ultra є невтішний вибір — використовувати обмежений смартфон, контрольований загадковою компанією, або змиритися з тим, що пристрій фактично заблокований.

"Деяким власникам Galaxy S22 Ultra доведеться викинути повністю робочі пристрої", — констатували у виданні.

Варто враховувати, що масштаб проблеми досить обмежений. Окрім того, постраждалі поки не надали доказів того, де вони купили смартфон.

