"Придется выбросить": таинственная компания дистанционно блокирует некоторые смартфоны Samsung

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra, которые сбросили настройки своих устройств до заводских, во время процесса настройки получили сообщение о том, что их телефоном управляет неизвестная компания под названием Numero LLC.

Несколько владельцев Galaxy S22 Ultra пожаловались, что их телефоны якобы заблокированы после сброса к заводским настройкам. На это первым обратил внимание портал Android Authority.

Сообщается, что после сброса настроек пользователи подключались к Wi-Fi, чтобы начать стандартную настройку Android. Однако, прежде чем войти в учетную запись Google, они наталкивались на экран настройки регистрации Knox Mobile (KME) с сообщением "Этот Galaxy S22 Ultra не является частным".

Баг на Galaxy S22 Ultra Баг на Galaxy S22 Ultra Баг на Galaxy S22 Ultra

Как объясняют в издании, это указывает на то, что телефоном управляет определенная организация, и что все данные и активность видимы для удаленного ИТ-администратора. При этом владельцы Galaxy S22 Ultra отмечают, что их смартфоны были куплены у обычных розничных продавцов, а не предоставлены какой-то компанией

Пользователи пытались обойти это, выполняя многократный сброс до заводских настроек и даже прошивая прошивку вручную с помощью Odin, но блокировка остается. Это указывает на то, что установление связи происходит на уровне IMEI.

Что случилось с Galaxy S22 Ultra

По словам экспертов, только авторизованные реселлеры могут массово загружать IMEI на портал Knox компании. Таким образом, возможно, что учетная запись реселлера была скомпрометирована для загрузки произвольных IMEI.

В издании также отмечают, что судя по брендированию "FRP Unlock", эти похищения могут быть побочным эффектом использования пользователями сомнительных сторонних сервисов разблокировки, которые могли похитить их IMEI.

Другая теория заключается в том, что злоумышленники могли использовать уязвимости в Knox, такие как недавняя CVE-2026-20978 , обнаруженная в KnoxGuard, которая позволяет неавторизованным сторонам обходить проверки собственности и вмешиваться в настройки управления предприятием. Однако для этого нужен физический доступ к телефону в определенный момент времени.

Почему проблема появилась именно сейчас

Как объясняет PhoneArena, цикл поддержки программного обеспечения Galaxy S22 приближается к концу. Недавно он был снижен до ежеквартальных обновлений безопасности. Большинство людей пользуются своими телефонами годами, обнаруживая корпоративный сбой только после сброса настроек.

"Многие владельцы сбрасывали настройки своих устройств, чтобы отдать их родственникам, но отказались из-за опасений относительно конфиденциальности", — отметили в издании.

Что делать с Galaxy S22 Ultra

Эксперты отмечают, что единственным законным выходом является обращение в службу поддержки Samsung с оригинальным подтверждением покупки и требованием "отмены регистрации IMEI". Однако пользователи утверждают, что служба поддержки перенаправляет их к техническим командам Knox, которые утверждают, что им не хватает инструментов для изменения корпоративных записей, а затем перенаправляет их обратно в службу поддержки Samsung.

Поэтому сейчас у владельцев Galaxy S22 Ultra есть неутешительный выбор — использовать ограниченный смартфон, контролируемый загадочной компанией, или смириться с тем, что устройство фактически заблокировано.

"Некоторым владельцам Galaxy S22 Ultra придется выбросить полностью рабочие устройства", — констатировали в издании.

Стоит учитывать, что масштаб проблемы достаточно ограничен. Кроме того, пострадавшие пока не предоставили доказательств того, где они купили смартфон.

