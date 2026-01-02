Этот смартфон можно выбросить: популярная модель перестанет нормально работать в 2026 году

Компания Apple добавила в свой список винтажных моделей iPhone 11 Pro, что может повлиять на возможность обслуживания и ремонта данного устройства.

iPhone 11 Pro вышел в 2019 году и получил iOS 26 в 2025 году. Однако его могут лишить основного обновления iOS 27 в этом году, пишет PhoneArena.

Как отмечают в издании, список винтажных устройств Apple включает модели, которые были выпущены более 5 лет назад, но менее 7 лет назад. Попадание в этот список — это первый шаг к тому, чтобы в конце концов оказаться в категории устаревших.

По словам экспертов, винтажный продукт, такой как iPhone 11 Pro, все еще может быть отремонтирован при условии наличия запчастей. Однако как только смартфон станет устаревшим, Apple прекращает все обслуживание аппаратного обеспечения и поставщики услуг не могут заказать для них запчасти

"Что следует помнить, когда продукт Apple, который у вас есть, попадает в список винтажных устройств, так это то, что возможности ремонта этого конкретного устройства становятся меньше", — отметили в издании.

На странице Apple среди винтажных моделей iPhone указаны:

iPhone 4 (8 ГБ);

Айфон 5;

iPhone 6s (16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ);

iPhone 6s Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 7 (PRODUCT) RED;

iPhone 8 (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ);

iPhone 8 (PRODUCT) RED;

iPhone 8 Plus (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ);

iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

К устаревшим моделям iPhone уже относятся:

iPhone;

iPhone 3G (8 ГБ);

iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ);

iPhone 3GS (16 ГБ, 32 ГБ);

iPhone 3GS (8 ГБ);

iPhone 3GS (16 ГБ, 32 ГБ);

iPhone 4 CDMA;

iPhone 4 CDMA (8 ГБ);

iPhone 4 16 ГБ, 32 ГБ;

iPhone 4 GSM (8 ГБ);

iPhone 4S;

iPhone 4S (8 ГБ);

iPhone 5C;

iPhone 5S;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPhone 6s (32 ГБ);

iPhone 6s Plus (32 ГБ);

iPhone SE.

Напомним, ряд смартфонов Xiaomi будут получать обновления в течение семи лет.

Фокус также писал о смартфонах Samsung, которые обещают до семи лет обновлений ОС.