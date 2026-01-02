Цей смартфон можна викинути: популярна модель перестане нормально працювати у 2026 році

Компанія Apple додала до свого списку вінтажних моделей iPhone 11 Pro, що може вплинути на можливість обслуговування та ремонту даного пристрою.

iPhone 11 Pro вийшов у 2019 році та отримав iOS 26 у 2025 році. Однак його можуть позбавити основного оновлення iOS 27 цього року, пише PhoneArena.

Як зазначають у виданні, список вінтажних пристроїв Apple включає моделі, які були випущені понад 5 років тому, але менш як 7 років тому. Потрапляння до цього списку — це перший крок до того, щоб зрештою опинитися в категорії застарілих.

За словами експертів, вінтажний продукт, такий як iPhone 11 Pro, все ще може бути відремонтований за умови наявності запчастин. Однак щойно смартфон стане застарілим, Apple припиняє все обслуговування апаратного забезпечення і постачальники послуг не можуть замовити для них запчастини

"Що слід пам’ятати, коли продукт Apple, який ви маєте, потрапляє до списку вінтажних пристроїв, так це те, що можливості ремонту цього конкретного пристрою стають меншими", — наголосили у виданні.

На сторінці Apple серед вінтажних моделей iPhone зазначені:

iPhone 4 (8 ГБ);

Айфон 5;

iPhone 6s (16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ);

iPhone 6s Plus;

Айфон 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 7 (PRODUCT) RED;

iPhone 8 (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ);

iPhone 8 (PRODUCT) RED;

iPhone 8 Plus (64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ);

iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

До застарілих моделей iPhone вже відносяться:

iPhone;

iPhone 3G (8 ГБ);

iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ);

iPhone 3GS (16 ГБ, 32 ГБ);

iPhone 3GS (8 ГБ);

iPhone 3GS (16 ГБ, 32 ГБ);

iPhone 4 CDMA;

iPhone 4 CDMA (8 ГБ);

iPhone 4 16 ГБ, 32 ГБ;

iPhone 4 GSM (8 ГБ);

iPhone 4S;

iPhone 4S (8 ГБ);

iPhone 5C;

iPhone 5S;

Айфон 6;

iPhone 6 Plus;

iPhone 6s (32 ГБ);

iPhone 6s Plus (32 ГБ);

iPhone SE.

