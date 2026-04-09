"Бомба замедленного действия": любой MacBook может выйти из строя из-за бага в macOS

Apple MacBook, iMac и Mac mini страдают от ошибки macOS, которая приводит к замедлению ноутбуков и прекращению работы многих программ и сайтов.

Обнаруженная ошибка на macOS приводит к тому, что ровно через 49 дней, 17 часов, 2 минуты и 47,296 секунды с момента включения устройства сетевые соединения больше не завершаются должным образом. Этого можно избежать, если периодически перезагружать компьютер, говорится в отчете Photon.

По словам экспертов, сначала ошибка приводит к увеличению использования процессора, поскольку через некоторое время управляются сотни или даже тысячи соединений, которые на самом деле должны были бы быть завершены. Как только доступные порты исчерпываются, новые соединения больше не могут быть установлены.

С этого момента многие приложения перестают работать должным образом, хотя сетевые соединения, установленные ранее, продолжают работать без проблем, а macOS также корректно реагирует на пинг.

Відео дня

Важно

Ноутбук на Android за 20 000 грн, который прослужит очень долго: что известно о новинке Brax (видео)

"Мы нашли бомбу замедленного действия в сети TCP в macOS — она взрывается ровно через 49 дней", — отметили в издании.

Как объясняется в отчете, этот период не является случайным, поскольку macOS использует 32-битный счетчик для определения времени и продолжительности сетевых соединений. Он может хранить значение до 2³², что соответствует 4 294 967 295 наносекундам или 49 дням, 17 часам, 2 минутам и 47,296 секундам.

Исследователи утверждают, что проблема влияет на все системы macOS, которые соответствуют двум условиям:

непрерывное время работы более 49 дней 17 часов без перезагрузки;

любая сетевая активность TCP (по сути, каждый сетевой Mac).

Поскольку большинство потребительских компьютеров Mac перезагружаются в течение 49 дней из-за обновления системы, это случается нечасто.

"Этот баг особенно опасен тем, что он не дает громких сбоев. Нет ни паники ядра, ни журнала ошибок, ни отчетов о сбоях. Система выглядит вполне исправной — пока TCP не перестанет работать", — добавили эксперты.

Напомним, специалисты по кибербезопасности обнаружили вредоносное программное обеспечение Infinity Stealer, которое похищает данные из macOS.

Фокус также сообщал, что Apple официально прекратила производство пятнадцати своих продуктов, пять из которых вышли только в прошлом году.