Продайте их, пока не поздно: Apple вдруг сняла с производства ряд устройств 2022-2025 годов

Компания Apple официально прекратила производство более десятка своих продуктов, пять из которых вышли только в прошлом году.

В общем Apple сняла с производства 15 устройств, выпущенных в период с 2019 по 2025 год. Об этом сообщает MacRumors.

Список продуктов, которые Apple больше не будет выпускать:

iPhone 16e с A18 (2025);

11- и 13-дюймовый iPad Air M3 (2025);

13- и 15-дюймовый MacBook Air M4 (2025);

13-дюймовый MacBook Pro M5 и 512 ГБ памяти (2025);

Mac Studio M3 Ultra и 512 ГБ памяти (2025);

14- и 16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro (2024);

14- и 16-дюймовый MacBook Pro M4 Max (2024);

Studio Display с A13 Bionic (2022);

Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019);

Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

Pro Display XDR (2019).

Как отмечает PhoneArena, Apple официально считает продукт "винтажным", если он не продается более пяти лет. Статус "винтажного" означает, что компания больше не гарантирует наличие запчастей для ремонта, устройство не будет получать обновления ПО, а его стоимость перепродажи значительно снижается.

Відео дня

Несмотря на то, что некоторые продукты вышли буквально недавно, эксперты советуют продать их, пока они не упали в цене. Если вы решите подождать год или два, то их стоимость может уменьшиться на 20% или даже 30%.

Важно

Если вы не собираетесь в ближайшее время продавать свой iPhone 16e или iPad Air M3, стоит самостоятельно позаботиться о долговечности гаджетов. Прежде всего стоит купить высококачественный чехол и защитную пленку для экрана. Также важно заранее раздобыть запасную батарею, ведь аккумуляторные элементы изнашиваются с течением времени.

"В конце концов, это не смертный приговор для вашего устройства. У вас есть четкий пятилетний период, чтобы решить, хотите ли вы пользоваться устройством, пока оно не достигнет статуса "винтажного", или хотите получить более высокую стоимость за обмен", — подытожили эксперты.

Напомним, ранее Apple добавила в свой список винтажных моделей iPhone 11 Pro.

