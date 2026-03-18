Продайте їх, поки не пізно: Apple раптом зняла з виробництва низку пристроїв 2022-2025 років

Компанія Apple офіційно припинила виробництво понад десятка своїх продуктів, п’ять з яких вийшли лише минулого року.

Загалом Apple зняла з виробництва 15 пристроїв, випущених у період з 2019 по 2025 рік. Про це повідомляє MacRumors.

Список продуктів, які Apple більше не випускатиме:

iPhone 16e з A18 (2025);

11- та 13-дюймовий iPad Air M3 (2025);

13- та 15-дюймовий MacBook Air M4 (2025);

13-дюймовий MacBook Pro M5 та 512 ГБ пам'яті (2025);

Mac Studio M3 Ultra та 512 ГБ пам'яті (2025);

14- та 16-дюймовий MacBook Pro M4 Pro (2024);

14- та 16-дюймовий MacBook Pro M4 Max (2024);

‌Studio Display‌ з A13 Bionic (2022);

Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019);

Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

Pro Display XDR (2019).

Як зазначає PhoneArena, Apple офіційно вважає продукт "вінтажним", якщо він не продається більше п'яти років. Статус "вінтажного" означає, що компанія більше не гарантує наявність запчастин для ремонту, пристрій не отримуватиме оновлення ПЗ, а його вартість перепродажу значно знижується.

Попри те, що деякі продукти вийшли буквально недавно, експерти радять продати їх, поки вони не впали в ціні. Якщо ви вирішите почекати рік або два, то їхня вартість може зменшитися на 20% або навіть 30%.

Дешевші смартфони Samsung з топовими характеристиками: нові субфлагмани Galaxy вже на підході

Якщо ви не збираєтесь найближчим часом продавати свій iPhone 16e чи iPad Air M3, варто самостійно потурбуватися про довговічність гаджетів. Насамперед варто купити високоякісний чохол та захисну плівку для екрана. Також важливо заздалегідь роздобути запасну батарею, адже акумуляторні елементи зношуються з плином часу.

"Зрештою, це не смертний вирок для вашого пристрою. У вас є чіткий п'ятирічний період, щоб вирішити, чи хочете ви користуватися пристроєм, поки він не досягне статусу "вінтажного", чи хочете отримати вищу вартість за обмін", — підсумували експерти.

Нагадаємо, раніше Apple додала до свого списку вінтажних моделей iPhone 11 Pro.

Фокус також повідомляв, що Samsung припиняє продажі свого смартфона Galaxy Z Tri-Fold.