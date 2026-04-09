"Бомба уповільненої дії": будь-який MacBook може вийти з ладу через баг в macOS

Apple MacBook, iMac та Mac mini страждають від помилки macOS, яка призводить до сповільнення ноутбуків та припинення роботи багатьох програм та сайтів.

Виявлена помилка на macOS призводить до того, що рівно через 49 днів, 17 годин, 2 хвилини та 47,296 секунди з моменту ввімкнення пристрою мережеві з’єднання більше не завершуються належним чином. Цього можна уникнути, якщо періодично перезавантажувати комп'ютер, йдеться у звіті Photon.

За словами експертів, спочатку помилка призводить до збільшення використання процесора, оскільки через деякий час керуються сотні або навіть тисячі з’єднань, які насправді мали б бути завершені. Щойно доступні порти вичерпуються, нові з’єднання більше не можуть бути встановлені.

З цього моменту багато програм перестають працювати належним чином, хоча мережеві з’єднання, встановлені раніше, продовжують працювати без жодних проблем, а macOS також коректно реагує на пінг.

Ноутбук на Android за 20 000 грн, який прослужить дуже довго: що відомо про новинку Brax (відео)

"Ми знайшли бомбу уповільненої дії в мережі TCP у macOS — вона вибухає рівно через 49 днів", — наголосили у виданні.

Як пояснюється у звіті, цей період не є випадковим, оскільки macOS використовує 32-бітний лічильник для визначення часу та тривалості мережевих з’єднань. Він може зберігати значення до 2³², що відповідає 4 294 967 295 наносекундам або 49 дням, 17 годинам, 2 хвилинам та 47,296 секундам.

Дослідники стверджують, що проблема впливає на всі системи macOS, які відповідають двом умовам:

безперервний час роботи понад 49 днів 17 годин без перезавантаження;

будь-яка мережева активність TCP (по суті, кожен мережевий Mac).

Оскільки більшість споживчих комп’ютерів Mac перезавантажуються протягом 49 днів через оновлення системи, це нечасто трапляється.

"Цей баг особливо небезпечний тим, що він не дає гучних збоїв. Немає ні паніки ядра, ні журналу помилок, ні звітів про збої. Система виглядає цілком справною — доки TCP не перестане працювати", — додали експерти.

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки виявили шкідливе програмне забезпечення Infinity Stealer, яке викрадає дані з macOS.

Фокус також повідомляв, що Apple офіційно припинила виробництво п’ятнадцяти своїх продуктів, п’ять з яких вийшли лише минулого року.