Ноутбук на Android за 20 000 грн, який прослужить дуже довго: що відомо про новинку Brax (відео)

Компанія Brax Technologies розробила модульний пристрій open_slate з надзвичайно тривалим терміном служби та широкими можливостями для модифікацій.

Вартість open_slate з 8 ГБ/128 ГБ/IPS-дисплеєм становитиме 469 доларів, тоді як версія Pro з 16 ГБ/256 ГБ/OLED-дисплеєм коштуватиме 629 доларів. Характеристики пристрою розкриті на Indiegogo, де Brax проводить краудфандинговий збір коштів.

Характеристики open_slate

Як пояснюють розробники, ключовими перевагами open_slate є довговічність та можливість експериментувати. Модульна конструкція не лише спрощує ремонт, але й дозволяє самостійно модифікувати гаджет.

Загалом open_slate пропонує 4 варіанти використання:

портативний планшет;

ноутбук з клавіатурою та монітором;

графічний планшет зі стилусом для творчої роботи;

додаткова платформа для розробки.

Можливі конфігурації open_slate Фото: Brax Technologies

На відміну від більшості планшетів, open_slate оснащений безліччю портів та апаратних перемикачів. Корпус гаджета сконструйований таким чином, щоб його можна було легко розібрати за допомогою викрутки.

При потребі можна замінити акумулятор або скористатися слотом M2 для розширення вбудованої пам'яті до 1 ТБ за допомогою SSD-накопичувача. У цей самий слот можна підключити стільниковий модем для підключення 5G або карти прискорювача штучного інтелекту для локального запуску LLM або створення експериментального обладнання на базі штучного інтелекту.

Фізичні апаратні вимикачі також дозволяють повністю відключати ключові компоненти на рівні схеми. Це можуть бути камери, мікрофон, GPS, Bluetooth чи Wi-Fi.

В основі open_slate лежить восьмиядерний чипсет MediaTek Genio 72. На момент запуску open_slate підтримуватиме BraxOS та AOSP (Andorid), а також Ubuntu, Ubuntu Touch та Yocto Linux (Linux). При цьому користувач може встановити будь-яку іншу ОС.

"Пристрої не повинні ставати непотрібними через те, що одна компанія вирішила (або змушена) припинити їх підтримку. З open_slate ви не залежите ні від чиєїсь милості: відкритий вихідний код означає, що спільнота може підтримувати програмне забезпечення, коли ми самі не можемо", — наголошують в Brax Technologies.

