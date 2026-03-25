Ноутбук на Android за 20 000 грн, который прослужит очень долго: что известно о новинке Brax (видео)

Компания Brax Technologies разработала модульное устройство open_slate с чрезвычайно длительным сроком службы и широкими возможностями для модификаций.

Стоимость open_slate с 8 ГБ/128 ГБ/IPS-дисплеем составит 469 долларов, тогда как версия Pro с 16 ГБ/256 ГБ/OLED-дисплеем будет стоить 629 долларов. Характеристики устройства раскрыты на Indiegogo, где Brax проводит краудфандинговый сбор средств.

Характеристики open_slate

Как объясняют разработчики, ключевыми преимуществами open_slate является долговечность и возможность экспериментировать. Модульная конструкция не только упрощает ремонт, но и позволяет самостоятельно модифицировать гаджет.

В целом open_slate предлагает 4 варианта использования:

портативный планшет;

ноутбук с клавиатурой и монитором;

графический планшет со стилусом для творческой работы;

дополнительная платформа для разработки.

Відео дня

Возможные конфигурации open_slate Фото: Brax Technologies

В отличие от большинства планшетов, open_slate оснащен множеством портов и аппаратных переключателей. Корпус гаджета сконструирован таким образом, чтобы его можно было легко разобрать с помощью отвертки.

При необходимости можно заменить аккумулятор или воспользоваться слотом M2 для расширения встроенной памяти до 1 ТБ с помощью SSD-накопителя. В этот же слот можно подключить сотовый модем для подключения 5G или карты ускорителя искусственного интеллекта для локального запуска LLM или создания экспериментального оборудования на базе искусственного интеллекта.

Важно

Физические аппаратные выключатели также позволяют полностью отключать ключевые компоненты на уровне схемы. Это могут быть камеры, микрофон, GPS, Bluetooth или Wi-Fi.

В основе open_slate лежит восьмиядерный чипсет MediaTek Genio 72. На момент запуска open_slate будет поддерживать BraxOS и AOSP (Andorid), а также Ubuntu, Ubuntu Touch и Yocto Linux (Linux). При этом пользователь может установить любую другую ОС.

"Устройства не должны становиться ненужными из-за того, что одна компания решила (или вынуждена) прекратить их поддержку. С open_slate вы не зависите ни от чьей-то милости: открытый исходный код означает, что сообщество может поддерживать программное обеспечение, когда мы сами не можем", — отмечают в Brax Technologies.

