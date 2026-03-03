Этот тонкий смартфон на Android превзошел iPhone: чем он интересен (фото, видео)

Компания Tecno Mobile представила на MWC 2026 сверхтонкий смартфон с модульной конструкцией.

Новый телефон Tecno пока представляет собой концептуальное устройство без собственного названия. Внешне он очень похож на iPhone Air, однако несколько важных нюансов дают ему преимущество над устройством Apple, считают эксперты портала Android Authority.

Концептуальный смартфон Tecno

Как отмечают в издании, толщина телефона Tecno составляет всего 4,9 мм. Это означает, что он тоньше 5,8-миллиметрового Galaxy S25 Edge и 5,6-миллиметрового iPhone Air. При этом он включается и функционирует так же, как и все модели Android.

Поскольку смартфон Tecno очень тонкий, в нем недостаточно места для порта USB-C и любого другого порта. Поэтому гаджет заряжается исключительно беспроводным способом.

Концептуальный смартфон Tecno Фото: androidauthority.com

Важной особенностью нового телефона стала модульная конструкция. Магнитная задняя панель позволяет крепить к смартфону разнообразные аксессуары. По словам экспертов, это не первый модульный телефон Android, но подход Tecno самый интересный среди всех конкурентов.

В самом простом варианте модули включают кошелек и подставку. Также есть модуль аккумуляторного блока емкостью 3000 мАч, на который можно разместить еще один аккумуляторный блок на 6000 мАч.

Модуль Tecno Фото: androidauthority.com Модуль Tecno Фото: androidauthority.com Модуль Tecno Фото: androidauthority.com Модуль Tecno Фото: androidauthority.com Модуль Tecno Фото: androidauthority.com Модуль Tecno Фото: androidauthority.com

Авторы также отметили модуль корпуса камеры с дополнительными кнопками, собственным сенсором и объективом. Есть даже модули телеобъектива и экшн-камеры, что позволяет добавлять дополнительные сенсоры камеры, когда угодно.

Эксперты не исключают, что в будущем могут появиться более продвинутые модули, например дополнительная оперативная память. В сочетании со столь тонким и легким телефоном эти модули выглядят менее массивными, чем MagSafe с iPhone Air.

Стоит учитывать, что пока речь идет лишь о концептуальном устройстве. Tecno может выпустить на его основе реальный телефон, а может и нет. Сейчас это просто интересная идея относительно будущих смартфонов.

