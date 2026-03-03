Более дешевый смартфон с лучшими характеристиками: эксперты посоветовали альтернативу iPhone 17e (фото)

Компания Honor вскоре выпустит смартфон Honor 600 Lite, который позиционируется как более дешевый, но лучше оснащенный конкурент бюджетного iPhone 17e.

Honor 600 Lite превосходит Apple iPhone 17e по ряду параметров, однако стоит значительно дешевле, сообщает Notebookcheck.

Как отмечают в издании, Honor 600 Lite недавно был замечен в розничном магазине в Сингапуре, где устройство предлагается с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти примерно за 313 долларов. Для сравнения, стартовая цена iPhone 17e с 256 ГБ памяти составляет 599 долларов.

Honor 600 Lite Фото: winfuture.de Honor 600 Lite Фото: winfuture.de

При этом Honor 600 Lite может похвастаться большим аккумулятором емкостью 6250 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Его 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 2600 x 1200 и пиковую яркость HDR 6500 нит. Ожидается, телефон получит экран с частотой обновления не менее 120 Гц.

По данным издания, Honor 600 Lite получил 16-мегапиксельную фронтальную камеру f/2.2, основную камеру 108 МП f/1.75 и 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, однако телеобъектив отсутствует. Судя по фото, смартфон также имеет специальную кнопку затвора камеры.

В то же время стоит учитывать, что Honor 600 Lite работает на процессоре MediaTek Dimensity 7100 Elite, поэтому будет менее производительным, чем iPhone 17e. Кроме того, смартфон Honor хуже защищен от воды и не имеет беспроводной зарядки MagSafe.

Напомним, iPhone 17e будет доступен для предварительного заказа с 4 марта и поступит в продажу с 11 марта.

Напомним, iPhone 17e будет доступен для предварительного заказа с 4 марта и поступит в продажу с 11 марта.