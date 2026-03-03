Дешевший смартфон з кращими характеристиками: експерти порадили альтернативу iPhone 17e (фото)

Компанія Honor незабаром випустить смартфон Honor 600 Lite, який позиціонується як дешевший, але краще оснащений конкурент бюджетного iPhone 17e.

Honor 600 Lite перевершує Apple iPhone 17e за низкою параметрів, однак коштує значно дешевше, повідомляє Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, Honor 600 Lite нещодавно був помічений в роздрібному магазині в Сінгапурі, де пристрій пропонується з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ флеш-пам'яті приблизно за 313 доларів. Для порівняння, стартова ціна iPhone 17e з 256 ГБ пам'яті становить 599 доларів.

Honor 600 Lite Фото: winfuture.de Honor 600 Lite Фото: winfuture.de

При цьому Honor 600 Lite може похвалитися більшим акумулятором ємністю 6250 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт. Його 6,6-дюймовий AMOLED-дисплей має роздільну здатність 2600 x 1200 та пікову яскравість HDR 6500 ніт. Очікується, телефон отримає екран з частотою оновлення щонайменше 120 Гц.

За даними видання, Honor 600 Lite отримав 16-мегапіксельну фронтальну камеру f/2.2, основну камеру 108 МП f/1.75 та 5-мегапіксельну надширококутну камеру, однак телеоб'єктив відсутній. Судячи з фото, смартфон також має спеціальну кнопку затвора камери.

Водночас варто враховувати, що Honor 600 Lite працює на процесорі MediaTek Dimensity 7100 Elite, тож буде менш продуктивним за iPhone 17e. Окрім того, смартфон Honor гірше захищений від води та не має бездротової зарядки MagSafe.

Нагадаємо, iPhone 17e буде доступний для попереднього замовлення з 4 березня та надійде у продаж з 11 березня.

Фокус також писав про те, які оновлення отримав iPhone 17e, у порівнянні зі своїм попередником iPhone 16e.