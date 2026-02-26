На подходе тонкий смартфон с аккумулятором 12 000 мАч: как это стало возможным (фото)

Инсайдер сообщил, что компания Vivo тестирует смартфон с невероятной емкостью аккумулятора, которая достигает 12 000 мАч

Об утечке сообщает портал GSMArena. Прототип оснащен одноячеечной кремний-углеродной батареей с рабочим напряжением 4,53 В. Номинальная емкость элемента заявлена на уровне 10 000 мАч, однако типичное (фактическое) значение варьируется в диапазоне от 11 000 до 12 000 мАч.

Подчеркивается, что релиз аппарата состоится не скоро — столь емкий элемент питания требует длительного и тщательного тестирования на безопасность. Ожидается, что новинка не станет дорогим флагманом, а пополнит ряды смартфонов среднего класса или выйдет под геймерским суббрендом iQOO.

Стоит отметить, что Vivo — не единственная компания, покоряющая эту планку. За последние месяцы сразу несколько производителей выпустили гаджеты с огромными аккумуляторами. Так, бренд Honor представил смартфоны Win и Win RT с батареями ровно на 10 000 мАч, а затем выпустил модель Honor Power2 с аккумулятором на 10 080 мАч. В гонку включилась и Realme, анонсировав аппарат P4 Power с элементом питания емкостью 10 001 мАч.

Honor Power 2 и iPhone 17 Pro Max (иллюстративное фото) Фото: YouTube

Секрет рекордной автономности и компактности кроется в переходе на инновационные кремний-углеродные аноды.

В классических литий-ионных батареях применяется графитовый анод, который уже достиг своего физического предела плотности хранения энергии. Замена графита на кремний кардинально меняет ситуацию, поскольку кремний способен связывать в разы больше ионов лития. Это существенно повышает энергетическую плотность ячейки. Благодаря такой технологии производители могут уместить батарею на 10 000–12 000 мАч в физических габаритах стандартного аккумулятора на 5000 мАч.

Ранее мы рассказывали про смартфоны с самыми большими аккумуляторами. В 2026 году смартфоны приобрели очень емкие батареи. Долгоиграющие модели представлены во всех ценовых диапазонах: от сверхбюджетного до флагманского.