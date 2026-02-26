На підході тонкий смартфон з акумулятором 12 000 мАг: як це стало можливим (фото)

Інсайдер повідомив, що компанія Vivo тестує смартфон з неймовірною ємністю акумулятора, яка сягає 12 000 мАг

Про витік повідомляє портал GSMArena. Прототип оснащений однокомірковою кремній-вуглецевою батареєю з робочою напругою 4,53 В. Номінальна ємність елемента заявлена на рівні 10 000 мАг, проте типове (фактичне) значення варіюється в діапазоні від 11 000 до 12 000 мАг.

Підкреслюється, що реліз апарату відбудеться не скоро — настільки ємний елемент живлення вимагає тривалого і ретельного тестування на безпеку. Очікується, що новинка не стане дорогим флагманом, а поповнить ряди смартфонів середнього класу або вийде під геймерським суббрендом iQOO.

Варто зазначити, що Vivo — не єдина компанія, яка підкорює цю планку. За останні місяці відразу кілька виробників випустили гаджети з величезними акумуляторами. Так, бренд Honor представив смартфони Win і Win RT з батареями рівно на 10 000 мАг, а потім випустив модель Honor Power2 з акумулятором на 10 080 мАг. До перегонів долучилася і Realme, анонсувавши апарат P4 Power з елементом живлення ємністю 10 001 мАг.

Honor Power 2 і iPhone 17 Pro Max (ілюстративне фото) Фото: YouTube

Секрет рекордної автономності та компактності криється в переході на інноваційні кремній-вуглецеві аноди.

У класичних літій-іонних батареях застосовується графітовий анод, який вже досяг своєї фізичної межі щільності зберігання енергії. Заміна графіту на кремній кардинально змінює ситуацію, оскільки кремній здатний зв'язувати в рази більше іонів літію. Це істотно підвищує енергетичну щільність комірки. Завдяки такій технології виробники можуть вмістити батарею на 10 000-12 000 мАг у фізичних габаритах стандартного акумулятора на 5000 мАг.

Раніше ми розповідали про смартфони з найбільшими акумуляторами. У 2026 році смартфони придбали дуже ємні батареї. Довгограючі моделі представлені у всіх цінових діапазонах: від надбюджетного до флагманського.