Назван самый популярный смартфон на Android: среднебюджетная модель обошла флагманы

Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A56 был самым продаваемым устройством на Android в четвертом квартале 2025 года. Сразу за ним шли бюджетные Galaxy A36 и Galaxy A07.

В рейтинге лидировал iPhone 17 Pro Max, тогда как флагман Galaxy S25 замкнул десятку самых популярных смартфонов. Об этом пишет Android Headlines со ссылкой на данные международной аналитической компании Counterpoint Research.

Топ 10 самых популярных смартфонов четвертого квартала 2025 года Фото: Counterpoint Research

Сразу за iPhone 17 Pro Max в списке следуют базовый iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 16. Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A07 заняли пятое, шестое и седьмое место соответственно. Закрывают десятку лидеров iPhone 16e, Xiaomi Redmi A5, и Galaxy S25.

В целом рейтинг показывает, что самыми популярными телефонами Android являются модели среднего и бюджетного класса.

"Просто взгляните на Galaxy A07 — это телефон за 100 долларов, который даже не продается в США. И это 7-й по популярности телефон в четвертом квартале. Galaxy A36 и Galaxy A56 — это телефоны за 300 и 500 долларов, и они безумно популярны, тогда как Galaxy S25 Ultra нет в этом списке", — констатировали в издании.

