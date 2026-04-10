Спрос превысил ожидания: "неприметный" смартфон Samsung вдруг стал популярным

Компания Samsung Electronics увеличила план производства для своей серии флагманских смартфонов Galaxy S26.

Samsung повышает свой ежемесячный план производства смартфонов до 3 миллионов единиц, что на 25% больше, чем первоначальный план в 2,4 миллиона. Об этом говорится в отчете ZDNet Korea.

По данным источников, Samsung собирается выпустить 1,3 миллиона стандартных Galaxy S26, 200 тысяч Galaxy S26 Plus, а также 1,5 миллиона Galaxy S26 Ultra. Этим планом компания якобы поделилась со своими поставщиками компонентов.

Примечательно, что изначально Samsung планировала выпустить 800 тысяч единиц базовой модели Galaxy S26, однако теперь это число возросло до 1,3 миллиона. В то же время производство Galaxy S26 Plus было сокращено на 100 000 единиц. Самый дорогой Galaxy S26 Ultra остается самой популярной моделью, на которую приходится от 60% до 70% спроса на серию S26.

Как отмечают эксперты Android Authority приведенные цифры указывают на то, что спрос на базовый флагман Samsung превысил ожидания. В издании предполагают, что обычный Galaxy S26 привлекает покупателей, которые хотят максимальной производительности, однако не хотят переплачивать за большой экран и дополнительные функции.

Напомним, Samsung, вероятно, готовится представить смартфон Galaxy S26 FE, который дополнит серию доступных флагманов.

Фокус также сообщал, что Samsung может расширить линейку Galaxy S27 до четырех моделей, впервые выпустив вариант Pro.