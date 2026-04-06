"Многие люди ждали": эксперт назвал компактный смартфон, который может стать хитом

Компания Samsung может расширить линейку Galaxy S27 до четырех моделей, впервые выпустив новый вариант Pro в 2027 году.

Будущий Samsung Galaxy S27 Pro получит технологии, которые будут значительно отличать его от вариантов Standard и Plus. Об этом пишет южнокорейское издание ETNews со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдера, план Samsung заключается в том, чтобы увеличить ассортимент суперпремиальных смартфонов, который сейчас включает только модель Ultra. Таким образом компания хочет расширить выбор для потребителей.

"Хотя детальные характеристики, такие как размер экрана, еще не окончательно определены, было решено выпустить высококачественную модель, которая исключает функцию S Pen из Ultra, но использует большинство других технологий", — сказал собеседник издания.

Решение Samsung также интерпретируется как ответ на систему Apple из четырех моделей iPhone. Американская компания обычно предлагает две стандартные модели (Standard и Air) и две модели премиального уровня (Pro и Pro Max).

Хотя данных о габаритах Galaxy S27 Pro пока нет, эксперт портала Android Central предположил, что Samsung стремится создать флагманское устройство меньшего размера, чтобы составить конкуренцию iPhone Pro. Автор также не исключает, что Galaxy S27 Pro может получить экран конфиденциальности, как у Galaxy S26 Ultra.

"Пока рано говорить, что именно предложит Galaxy S27 Pro, но, возможно, он наконец станет тем компактным флагманом в стиле Ultra, которого многие люди ждали, в том числе и я", — подчеркнул эксперт.

