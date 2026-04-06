"Багато людей чекали": експерт назвав компактний смартфон, який може стати хітом

Компанія Samsung може розширити лінійку Galaxy S27 до чотирьох моделей, вперше випустивши новий варіант Pro у 2027 році.

Майбутній Samsung Galaxy S27 Pro отримає технології, які значно відрізнятимуть його від варіантів Standard та Plus. Про це пише південнокорейське видання ETNews з посиланням на свої джерела.

За словами інсайдера, план Samsung полягає в тому, щоб збільшити асортимент суперпреміальних смартфонів, який наразі включає лише модель Ultra. Таким чином компанія хоче розширити вибір для споживачів.

"Хоча детальні характеристики, такі як розмір екрана, ще не остаточно визначені, було вирішено випустити високоякісну модель, яка виключає функцію S Pen з Ultra, але використовує більшість інших технологій", — сказав співрозмовник видання.

Відео дня

Рішення Samsung також інтерпретується як відповідь на систему Apple з чотирьох моделей iPhone. Американська компанія зазвичай пропонує дві стандартні моделі (Standard та Air) та дві моделі преміального рівня (Pro та Pro Max).

Важливо

Дешевший смартфон з кращими характеристиками: експерт порадив альтернативу флагману Samsung

Хоча даних про габарити Galaxy S27 Pro поки немає, експерт порталу Android Central припустив, що Samsung прагне створити флагманський пристрій меншого розміру, щоб скласти конкуренцію iPhone Pro. Автор також не виключає, що Galaxy S27 Pro може отримати екран конфіденційності, як у Galaxy S26 Ultra.

"Поки що зарано говорити, що саме запропонує Galaxy S27 Pro, але, можливо, він нарешті стане тим компактним флагманом у стилі Ultra, на який багато людей чекали, у тому числі й я", — наголосив експерт.

Нагадаємо, бюджетний смартфон Samsung Galaxy A27, ймовірно, отримає покращену фронтальну камеру, порівняно з Samsung Galaxy A26.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли флагман Samsung Galaxy S26 з його попередником Samsung Galaxy S25.