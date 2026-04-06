Дешевший смартфон з кращими характеристиками: експерт порадив альтернативу флагману Samsung

Майбутній смартфон OnePlus 16 може отримати кілька ключових оновлень, як зроблять його більш вигідною покупкою, ніж флагман Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон OnePlus 16, ймовірно, зможе похвалитися новою камерою, потужним процесором, а також покращеним дизайном. Про це пише PhoneArena з посиланням на інсайдерів.

Камера

Чутки вказують на те, що OnePlus 16 отримає абсолютно новий 200-мегапіксельний об'єктив для обробки зображень від Realme. Хоча деякі моделі Realme мають основний 200-мегапіксельний сенсор, OnePlus може використовувати його як перископічний або телеоб'єктив.

Якщо це виявиться правдою, то OnePlus 16 пропонуватиме кращий зум-об'єктив, ніж його попередник OnePlus 15.

Продуктивність

OnePlus 16 може стати одним із найпотужніших телефонів, випущених у 2026 році. Останні витоки інформації свідчать, що смартфон працюватиме на потужному чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975), який ще не вийшов.

Нещодавно DCS пояснила, що Pro-версія наступного надпотужного чипа Qualcomm може мати 16-мегапіксельний кеш L2, 18 МБ кеш-пам'яті GMEM та 7 МБ кеш-пам'яті SLC. Тож OnePlus 16 може мати кращу продуктивність процесора та графічного процесора. Також ходять чутки, що OnePlus 16 буде оснащений оперативною пам'яттю LPDDR6.

Дисплей та акумулятор

Один з інсайдерів стверджує, що OnePlus 16 матиме напрочуд тонкі рамки товщиною менше 1 мм. Для порівняння, поточний флагман OnePlus 15 має 1,15-міліметрові рамки. Смартфон може отримати OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, який підтримуватиме динамічну частоту оновлення 240 Гц.

Джерела також повідомляють, що OnePlus 16 матиме потужний акумулятор ємністю 9000 мАг.

Висновки

Як зазначає оглядач гаджетів, згадані характеристики можуть зробити OnePlus 16 одним із найбільш преміальних смартфонів 2026 року. Навіть флагман Samsung Galaxy S26 Ultra не містить такої великої кількості оновлень загалом. Водночас вартість пристроїв OnePlus зазвичай нижча.

"Мушу бути чесним — якщо всі ці чутки підтвердяться, мені буде байдуже на ціну. Враховуючи, що Galaxy S26 Ultra коштує 1499,99 доларів у конфігурації з 512 ГБ, OnePlus 16 був би вигідною покупкою, навіть якщо коштуватиме 1100-1200 доларів", — наголосив експерт.

