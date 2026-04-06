Более дешевый смартфон с лучшими характеристиками: эксперт посоветовал альтернативу флагману Samsung

Будущий смартфон OnePlus 16 может получить несколько ключевых обновлений, как сделают его более выгодной покупкой, чем флагман Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон OnePlus 16, вероятно, сможет похвастаться новой камерой, мощным процессором, а также улучшенным дизайном. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на инсайдеров.

Камера

Слухи указывают на то, что OnePlus 16 получит совершенно новый 200-мегапиксельный объектив для обработки изображений от Realme. Хотя некоторые модели Realme имеют основной 200-мегапиксельный сенсор, OnePlus может использовать его как перископический или телеобъектив.

Если это окажется правдой, то OnePlus 16 будет предлагать лучший зум-объектив, чем его предшественник OnePlus 15.

Производительность

OnePlus 16 может стать одним из самых мощных телефонов, выпущенных в 2026 году. Последние утечки информации свидетельствуют, что смартфон будет работать на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975), который еще не вышел.

Відео дня

Важно

Лучший бюджетный телефон по результатам тестов: почему эта модель стала хитом в Украине

Недавно DCS объяснила, что Pro-версия следующего сверхмощного чипа Qualcomm может иметь 16-мегапиксельный кэш L2, 18 МБ кэш-памяти GMEM и 7 МБ кэш-памяти SLC. Поэтому OnePlus 16 может иметь лучшую производительность процессора и графического процессора. Также ходят слухи, что OnePlus 16 будет оснащен оперативной памятью LPDDR6.

Дисплей и аккумулятор

Один из инсайдеров утверждает, что OnePlus 16 будет иметь удивительно тонкие рамки толщиной менее 1 мм. Для сравнения, текущий флагман OnePlus 15 имеет 1,15-миллиметровые рамки. Смартфон может получить OLED-дисплей с разрешением 1,5K, который будет поддерживать динамическую частоту обновления 240 Гц.

Источники также сообщают, что OnePlus 16 будет иметь мощный аккумулятор емкостью 9000 мАч.

Выводы

Как отмечает обозреватель гаджетов, упомянутые характеристики могут сделать OnePlus 16 одним из самых премиальных смартфонов 2026 года. Даже флагман Samsung Galaxy S26 Ultra не содержит такого большого количества обновлений в целом. В то же время стоимость устройств OnePlus обычно ниже.

"Должен быть честным — если все эти слухи подтвердятся, мне будет безразлична цена. Учитывая, что Galaxy S26 Ultra стоит 1499,99 долларов в конфигурации с 512 ГБ, OnePlus 16 был бы выгодной покупкой, даже если будет стоить 1100-1200 долларов", — подчеркнул эксперт.

Напомним, будущий бюджетный смартфон Samsung Galaxy A27, вероятно, будет делать лучшие фото на фронтальную камеру, по сравнению со своим предшественником.

Фокус также сообщал, что в ходе тестирования Oppo Find X9 Pro продемонстрировал самое длительное время работы от аккумулятора среди современных смартфонов.