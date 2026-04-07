Новый более дешевый флагман Samsung прошел тест на производительность: что он показал

Компания Samsung, вероятно, готовится представить смартфон Galaxy S26 FE, который дополнит серию доступных флагманов, впервые запущенную в 2020 году.

Новая утечка информации раскрыла некоторые ключевые детали о его производительности Samsung Galaxy S26 FE и его процессоре. Об этом пишет SamMobile со ссылкой на Geekbench.

Сообщается, что в базе данных Geekbench смартфон Galaxy S26 FE упоминается под номером SM-S741U. Это устройство оснащено чипом под номером S5E9955, что соответствует Exynos 2500.

Тест на производительность Galaxy S26 FE

Как объясняют в издании, Galaxy S26 FE примерно на 15% быстрее в одноядерном режиме и примерно на 8 процентов быстрее в многоядерном, чем Galaxy Z Flip 7, который использует тот же чип Exynos 2500. Это может свидетельствовать о лучшей тепловой производительности.

Характеристики Galaxy S26 FE

Согласно слухам, Galaxy S26 FE будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, изготовленный китайской компанией CSOT, а также сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Ожидается, что он будет доступен в вариантах на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Инсайдеры также утверждают, что бюджетный флагман Samsung будет иметь 12-мегапиксельную фронтальную камеру, 50-мегапиксельную основную заднюю камеру с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Среди других вероятных характеристик Galaxy S26 FE — аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и порт USB Type-C.

