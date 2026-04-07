Какой смартфон купить в 2026 году: Galaxy S26 Ultra против Pixel 10 Pro XL (видео)

Недавно анонсированные Samsung Galaxy S26 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL занимают одну нишу флагманов Android с большими экранами, однако эти два смартфона имеют ряд отличий.

Обозреватель технологий сравнил характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL, указав на преимущества и недостатки каждой из моделей, отмечает GSMArena.

Обзор Samsung Galaxy S26 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL

Дизайн и сборка

Прежде всего эксперт отметил, что смартфон Galaxy S26 Ultra тоньше и легче при примерно такой же диагонали экрана и предлагает лучшую защиту благодаря использованию стекла Gorilla Glass Armor 2 спереди.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

В свою очередь Pixel 10 Pro XL использует стекло Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон и имеет более практичный выступ камеры. Смартфон Google не шатается, когда лежит на ровной поверхности, чего нельзя сказать о Galaxy S26 Ultra.

Дисплей

Характеристики дисплея Samsung Galaxy S26 Ultra:

6,9 дюйма;

LTPO OLED 120 Гц;

1440x3120 пикселей;

500 пикселей на дюйм;

1480 нит.

Характеристики дисплея Google Pixel 10 Pro XL:

6,8 дюйма

LTPO OLED 120 Гц;

1344x2992 пикселей;

486 пикселей на дюйм;

2265 нит.

Стоит отметить, что Galaxy S26 Ultra имеет небольшое преимущество над своим конкурентом благодаря двум особым функциям. Речь идет об антибликовом покрытии и дисплее конфиденциальности, который не позволяет посторонним людям видеть содержимое экрана под определенным углом.

В свою очередь Pixel 10 Pro XL предлагает более высокую максимальную яркость, что потенциально смягчает отсутствие антибликового покрытия.

Аккумулятор

Galaxy S26 Ultra оснащен батареей емкостью 5000 мАч, тогда как Pixel 10 Pro XL получил аккумулятор на 5200 мАч. Тесты показали, что дополнительные 200 мАч не дают смартфону Pixel существенного преимущества. Несмотря на меньшую емкость аккумулятора, Galaxy S26 Ultra продемонстрировал лучшие результаты почти во всех категориях, кроме просмотра веб-страниц.

Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Оба смартфона предлагают улучшенную скорость зарядки по сравнению с предшественниками. Galaxy S26 Ultra поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт через Power Delivery, тогда как Pixel 10 Pro XL имеет ограничение в 45 Вт, используя тот же стандарт Power Delivery.

Смартфон Google имеет встроенные магниты для беспроводной зарядки и поддерживает все аксессуары Qi2.1. В то же время флагман Samsung требует для этого специального чехла.

Динамик

По словам эксперта, Galaxy S26 Ultra имеет лучшее качество звука, хотя Pixel 10 Pro XL немного громче. В целом Samsung предлагает лучшую настройку с более выраженными басами, лучшими средними частотами и более теплым вокалом.

Производительность

Galaxy S26 Ultra оснащен разогнанной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Pixel 10 Pro XL использует однокристальную систему Google Tensor G5. Tensor имеет значительно более низкие тактовые частоты и менее мощный графический процессор, который не поддерживает трассировку лучей и некоторые функции Vulkan.

По словам экспертов, SD8 Elite Gen 5 вдвое мощнее Tensor G5 практически во всех синтетических бенчмарках. Оба телефона имеют базовую память 256 ГБ и ограничены 1 ТБ, но Pixel предлагает 16 ГБ оперативной памяти во всех своих конфигурациях, тогда как Galaxy имеет 12 ГБ для версий на 256 и 512 ГБ.

Samsung и Google предлагают 7 лет полной поддержки программного обеспечения, однако смартфоны Pixel получают обновления раньше вместе с некоторыми эксклюзивными функциями. С другой стороны, Samsung предлагает больше новинок в области ИИ и больше функций производительности, включая S Pen.

Камеры

Galaxy S26 Ultra и Pixel 10 Pro XL имеют почти идентичные тройные системы камер: основные широкоугольные камеры с сенсором 1/1,3 дюйма, сверхширокоугольные объективы с поддержкой автофокусировки и телеобъективы с 5-кратным увеличением с сенсорами 1/2,5 дюйма. Samsung получил немного большую фронтальную камеру, но, по словам эксперта, она не может сравниться со сверхширокоугольным 18-миллиметровым объективом Pixel.

Тесты показали, что фото на основную камеру обоих телефонов при дневном свете схожи по качеству. При этом в издании отметили "ненадежное" поведение Galaxy в условиях слабого освещения. В то же время смартфон Samsung имеет более расширенный набор функций для видеозаписи.

Выводы

По большинству характеристик Galaxy S26 Ultra является явным победителем. Он имеет более функциональный дисплей, мощный процессор, быструю зарядку, долгое время работы от аккумулятора, лучшие динамики, S Pen и более многофункциональную ОС.

При этом Pixel 10 Pro XL все еще является мощным флагманом с большим экраном. Одним из его преимуществ перед Galaxy S26 Ultra является существенно более низкая цена.

Преимущества Samsung Galaxy S26 Ultra:

более тонкий и легкий корпус;

более функциональный дисплей;

более долгий срок службы батареи;

более быстрая зарядка;

лучшее качество звука;

вдвое более мощный чипсет;

селфи высшего качества;

лучшие видео при слабом освещении;

возможности видеозаписи профессионального уровня;

встроенная видеозапись в разрешении 8K и режим видеосъемки Horizon Lock;

более многофункциональная ОС и S Pen.

Преимущества Google Pixel 10 Pro XL:

более яркий дисплей;

ультраширокоугольные селфи;

своевременные обновления Android;

более низкая цена;

встроенная поддержка магнитных зарядных аксессуаров.

