Який смартфон купити у 2026 році: Galaxy S26 Ultra проти Pixel 10 Pro XL (відео)

Нещодавно анонсовані Samsung Galaxy S26 Ultra та Google Pixel 10 Pro XL займають одну нішу флагманів Android з великими екранами, однак ці два смартфони мають низку відмінностей.

Оглядач технологій порівняв характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra та Google Pixel 10 Pro XL, вказавши на переваги та недоліки кожної з моделей, зазначає GSMArena.

Огляд Samsung Galaxy S26 Ultra та Google Pixel 10 Pro XL

Дизайн та збірка

Насамперед експерт зазначив, що смартфон Galaxy S26 Ultra тонший і легший при приблизно такій самій діагоналі екрана та пропонує кращий захист завдяки використанню скло Gorilla Glass Armor 2 спереду.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Своєю чергою Pixel 10 Pro XL використовує скло Gorilla Glass Victus 2 з обох боків та має більш практичний виступ камери. Смартфон Google не хитається, коли лежить на рівній поверхні, чого не можна сказати про Galaxy S26 Ultra.

Дисплей

Характеристики дисплея Samsung Galaxy S26 Ultra:

6,9 дюйма;

LTPO OLED 120 Гц;

1440x3120 пікселів;

500 пікселів на дюйм;

1480 ніт.

Характеристики дисплея Google Pixel 10 Pro XL:

6,8 дюйма

LTPO OLED 120 Гц;

1344x2992 пікселів;

486 пікселів на дюйм;

2265 ніт.

Варто зазначити, що Galaxy S26 Ultra має невелику перевагу над своїм конкурентом завдяки двом особливим функціям. Йдеться про антиблікове покриття та дисплей конфіденційності, який не дозволяє стороннім людям бачити вміст екрана під певним кутом.

Своєю чергою Pixel 10 Pro XL пропонує вищу максимальну яскравість, що потенційно пом'якшує відсутність антиблікового покриття.

Акумулятор

Galaxy S26 Ultra оснащений батарею ємністю 5000 мАг, тоді як Pixel 10 Pro XL отримав акумулятор на 5200 мАг. Тести показали, що додаткові 200 мАг не дають смартфону Pixel суттєвої переваги. Попри меншу місткість акумулятора, Galaxy S26 Ultra продемонстрував кращі результати майже в усіх категоріях, окрім перегляду вебсторінок.

Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Обидва смартфони пропонують покращену швидкість зарядки порівняно з попередниками. Galaxy S26 Ultra підтримує швидку дротову зарядку потужністю 60 Вт через Power Delivery, тоді як Pixel 10 Pro XL має обмеження в 45 Вт, використовуючи той самий стандарт Power Delivery.

Смартфон Google має вбудовані магніти для бездротової зарядки та підтримує всі аксесуари Qi2.1. Водночас флагман Samsung потребує для цього спеціального чохла.

Динамік

За словами експерта, Galaxy S26 Ultra має кращу якість звуку, хоча Pixel 10 Pro XL трохи голосніший. Загалом Samsung пропонує краще налаштування з більш вираженими басами, кращими середніми частотами та теплішим вокалом.

Продуктивність

Galaxy S26 Ultra оснащений розігнаною версією Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Pixel 10 Pro XL використовує однокристальну систему Google Tensor G5. Tensor має значно нижчі тактові частоти та менш потужний графічний процесор, який не підтримує трасування променів та деякі функції Vulkan.

За словами експертів, SD8 Elite Gen 5 вдвічі потужніший за Tensor G5 практично у всіх синтетичних бенчмарках. Обидва телефони мають базову пам'ять 256 ГБ і обмежені 1 ТБ, але Pixel пропонує 16 ГБ оперативної пам'яті у всіх своїх конфігураціях, тоді як Galaxy має 12 ГБ для версій на 256 та 512 ГБ.

Samsung та Google пропонують 7 років повної підтримки програмного забезпечення, однак смартфони Pixel отримують оновлення раніше разом з деякими ексклюзивними функціями. З іншого боку, Samsung пропонує більше новинок у сфері ШІ та більше функцій продуктивності, включаючи S Pen.

Камери

Galaxy S26 Ultra та Pixel 10 Pro XL мають майже ідентичні потрійні системи камер: основні ширококутні камери з сенсором 1/1,3 дюйма, надширококутні об'єктиви з підтримкою автофокусування та телеоб'єктиви з 5-кратним збільшенням з сенсорами 1/2,5 дюйма. Samsung отримав трохи більшу фронтальну камеру, але, за словами експерта, вона не може зрівнятися з надширококутним 18-міліметровим об’єктивом Pixel.

Тести показали, що фото на основну камеру обох телефонів при денному світлі схожі за якістю. При цьому у виданні відзначили "ненадійну" поведінку Galaxy за умов слабкого освітлення. Водночас смартфон Samsung має більш розширений набір функцій для відеозапису.

Висновки

За більшістю характеристик Galaxy S26 Ultra є явним переможцем. Він має більш функціональний дисплей, потужніший процесор, швидшу зарядку, довший час роботи від акумулятора, кращі динаміки, S Pen та більш багатофункціональну ОС.

При цьому Pixel 10 Pro XL все ще є потужним флагманом з великим екраном. Однією з його переваг перед Galaxy S26 Ultra є суттєво нижча ціна.

Переваги Samsung Galaxy S26 Ultra:

тонший та легший корпус;

більш функціональний дисплей;

довший термін служби батареї;

швидша зарядка;

краща якість звуку;

вдвічі потужніший чипсет;

селфі вищої якості;

кращі відео за слабкого освітлення;

можливості відеозапису професійного рівня;

вбудований відеозапис у роздільній здатності 8K та режим відеозйомки Horizon Lock;

більш багатофункціональна ОС та S Pen.

Переваги Google Pixel 10 Pro XL:

яскравіший дисплей;

ультраширококутні селфі;

своєчасні оновлення Android;

нижча ціна;

вбудована підтримка магнітних зарядних аксесуарів.

