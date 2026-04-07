Новий дешевший флагман Samsung пройшов тест на продуктивність: що він показав

Компанія Samsung, ймовірно, готується представити смартфон Galaxy S26 FE, який доповнить серію доступних флагманів, вперше запущену у 2020 році.

Новий витік інформації розкрив деякі ключові деталі про його продуктивність Samsung Galaxy S26 FE та його процесор. Про це пише SamMobile з посиланням на Geekbench.

Повідомляється, що у базі даних Geekbench смартфон Galaxy S26 FE згадується під номером SM-S741U. Цей пристрій оснащений чипом під номером S5E9955, що відповідає Exynos 2500.

Тест на продуктивність Galaxy S26 FE

Як пояснюють у виданні, Galaxy S26 FE приблизно на 15% швидший в одноядерному режимі та приблизно на 8 відсотків швидший в багатоядерному, ніж Galaxy Z Flip 7, який використовує той самий чип Exynos 2500. Це може свідчити про кращу теплову продуктивність.

Характеристики Galaxy S26 FE

Згідно з чутками, Galaxy S26 FE матиме 6,7-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, виготовлений китайською компанією CSOT, а також сканер відбитків пальців, стереодинаміки та захист від пилу та води за стандартом IP68. Очікується, що він буде доступний у варіантах на 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ.

Інсайдери також стверджують, що бюджетний флагман Samsung матиме 12-мегапіксельну фронтальну камеру, 50-мегапіксельну основну задню камеру з оптичною стабілізацією зображення, 12-мегапіксельну надширококутну камеру та 8-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією зображення.

Серед інших ймовірних характеристик Galaxy S26 FE — акумулятор ємністю 4900 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC та порт USB Type-C.

