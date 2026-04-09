"Дешевая альтернатива Galaxy S26 Ultra": эксперт назвал достойного конкурента Samsung (фото)

Компания Motorola анонсировала новый смартфон Moto G Stylus 2026, который получил ряд существенный улучшений по сравнению со своим предшественником.

По своим характеристикам Moto G Stylus 2026 может стать более бюджетной альтернативой флагману Samsung Galaxy S26 Ultra, считает эксперт портала Android Central Деррек Ли.

Одним из самых примечательных обновлений Moto G Stylus 2026 стал новый активный стилус с чувствительностью к давлению и распознаванием наклона. Это опция будет особенно полезной для цифровых художников, которые имеют привычку делать быстрые скетчи на смартфоне.

Moto G Stylus 2026 Фото: Motorola

Motorola также приводит примеры применения нового стилуса с программой "Заметки" и в интерфейсе пользователя. Например, с его помощью можно перетаскивать изображения, увеличивать текст и выполнять "Поиск по контуру". Кроме того, нажав кнопку на стилусе, можно выделить текст и отправить его в "Заметки".

Відео дня

Стилус работает около 100 часов на одном заряде и может полностью зарядиться всего за 15 минут, если вставить его обратно в смартфон. Аксессуар также может похвастаться комбинированным рейтингом защиты от воды и пыли IP68/ IP69.

Что касается самого смартфона, Moto G Stylus 2026 получил 6,7-дюймовый Super HD дисплей с пиковой яркостью до 5000 нит. Технология Water Touch позволяет пользоваться сенсорным экраном даже под дождем. Как и новый стилус, телефон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.

Moto G Stylus 2026 оснащен основной камерой на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 13 МП. Смартфон также предлагает функцию Motorola Signature Style, которая адаптирует изображение к предпочтениям пользователя в зависимости от объекта съемки, режим Action Shot для съемки быстродвижущихся объектов и Super Zoom, который обещает четкие изображения благодаря гибридному зуму.

Важно

Motorola обещает для Moto G Stylus 2026 два обновления операционной системы и три года обновлений безопасности. Устройство работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3, имеет 8 ГБ оперативной памяти и обновленный аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

"И хотя я хотел бы, чтобы Motorola обновила чипсет Moto G Stylus 2026, другие обновления выглядят многообещающими. Мне интересно узнать, действительно ли это дешевая альтернатива Galaxy S26 Ultra", — подытожил Ли.

Ожидается, что стартовая цена Moto G Stylus 2026 составит 499 долларов (около 21 610 гривен). Для сравнения, Galaxy S26 Ultra в начале продаж стоил от 1299 долларов (около 56 256 гривен). По состоянию на апрель средняя цена на Samsung Galaxy S26 Ultra в Украине составляет примерно 65 000 — 75 000 гривен.

